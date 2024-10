Zdevastovali jsme výhru ze Slovácka, jsme o měsíc zpátky, smutnil Frťala

Z posledních tří zápasů Teplice získaly 7 bodů a od jedenáctých Bohemians je dělila jedna výhra, plán dotáhnout soka se ale začal rychle hroutit.

Matoušek v úvodu potrestal hrubku Havla a podruhé se trefil chvíli před přestávkou. Frťala reagoval trojím střídáním, k vyrovnání to však nevedlo, v závěru jen snížil Jukl.

„Jsem rád, že kluci, co pak nastoupili, se snažili se zápasem něco udělat. Znovu si ale musíme rozebrat, že třeba není ostuda řešit věci jednoduše. Někdy jdeme do moc velkého rizika a to nás pak stojí body,“ narážel Frťala na chybu stopera Lukáše Havla, jehož v úvodu zápasu obral o míč Drchal a připravil tutovku Matouškovi.

„Havel dneska udělal znovu brutální chybu, je to už na zamyšlenou,“ vyčítal kouč zkušenému hráči. Nechyboval poprvé, už krátce po příchodu z Českých Budějovic ztratil místo v základní sestavě a teď si zřejmě na další šanci bude muset zase počkat.

Stejně jako Teplice na domácí vítězství. Na Stínadlech na podzim uspěly jen jednou, před Bohemians tu slavily vítězství i Sparta, Karviná, Boleslav a Ostrava. „My jsme to tady urvali nasazením a buldočí bojovností. A pomohli nám i diváci, kteří tu byli dominantní,“ ocenil kouč Bohemians Jaroslav Veselý plný sektor pro fanoušky hostů na jinak poloprázdných Stínadlech, kam dorazilo 4 115 diváků.

Oba týmy postrádaly své nejlepší střelce, zranění nepustila na hřiště teplického Gninga ani hostujícího Hilála.

„Připravovali jsme, že bude hrát, ale i bez něj byli hosté nebezpeční. nám chyběla kvalita ve finální fázi, když jsme měli přihrát, tak jsme vystřelili a naopak. Řešili jsme to špatně, a to je důvod, proč jsme bez bodu,“ ohlížel se Frťala.

Kouč Bohemians ale domácí chválil: „Kredit soupeři, měli poslední dobou dost smůly, bojují, dřou. Ono se to zase k nim zase obrátí, třeba už příští kolo,“ předpovídá Veselý. „Byl to klasický zápas o 6 bodů, kdy je někdy skoro jedno, co se děje na hřišti. Důležité je jen to, kdo si odnese body.“

A ty má Bohemka, která nyní čtrnáctým Teplicím utekla o 6 bodů. „Je škoda, že jsme to nedotáhli aspoň na remízu, protože i bod by pro nás byl dobrý,“ litoval Frťala.