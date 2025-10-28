Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Bohemians, v základu Martinec, hrají i Kuchta či Mannsverk

Sparťanští fotbalisté se mohou vrátit na čelo ligové tabulky. V odloženém zápase 13. kola hrají doma s Bohemians, utkání má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský obránce Jaroslav Zelený (vpravo) a Vojtěch Smrž z Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťané měli původně nastoupit proti Bohemians v neděli, ale neplánovaně si prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde kvůli nepříznivému počasí až v pátek dohrávali zápas Konferenční ligy (0:1).

Mezitím se do čela ligy posunul Jablonec, který zvládl derby s Libercem (2:0) a má teď o bod víc. Naopak Slavia potřetí v řadě jen remizovala.

Trenér Brian Priske proti Bohemians zvolil následující sestavu: Vindahl – Martinec, Panák, Sörensen – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Mercado.

Jakub Martinec, který přišel v závěru přestupového období z Jablonce, hraje poprvé v lize v základní sestavě, dosud nastoupil od začátku jen v poháru proti Karlovým Varům.

Bohemians jsou v tabulce na desáté příčce a z posledních čtyř utkání ani jednou nevyhráli. Naposledy doma jen remizovali s Mladou Boleslaví 1:1.

V uplynulé sezoně Sparta zvládla oba vzájemné zápasy (2:1 a 1:0). Jak dopadne ten úterní? Sledujte v online reportáži.

28. 10. 2025 17:00
Sparta : Bohemians 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - J. Martinec, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, J. Mercado
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, A. Čermák, A. Kadlec, V. Drchal, M. Ristovski - A. Júsuf
Náhradníci:
J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, A. Ševínský, E. Uchenna, S. Eneme, A. Rrahmani, G. Kuol, M. Suchomel, P. Vydra, K. Milla
Náhradníci:
V. Smrž, R. Hrubý, J. Kovařík, M. Hybš, J. Šiman, T. Frühwald, Š. Černý, O. Mikuda
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
3. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
