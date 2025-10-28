ONLINE: Sparta - Bohemians, v základu Martinec, hrají i Kuchta či Mannsverk

Sparťané měli původně nastoupit proti Bohemians v neděli, ale neplánovaně si prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde kvůli nepříznivému počasí až v pátek dohrávali zápas Konferenční ligy (0:1).
Mezitím se do čela ligy posunul Jablonec, který zvládl derby s Libercem (2:0) a má teď o bod víc. Naopak Slavia potřetí v řadě jen remizovala.
Trenér Brian Priske proti Bohemians zvolil následující sestavu: Vindahl – Martinec, Panák, Sörensen – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Mercado.
Jakub Martinec, který přišel v závěru přestupového období z Jablonce, hraje poprvé v lize v základní sestavě, dosud nastoupil od začátku jen v poháru proti Karlovým Varům.
Bohemians jsou v tabulce na desáté příčce a z posledních čtyř utkání ani jednou nevyhráli. Naposledy doma jen remizovali s Mladou Boleslaví 1:1.
V uplynulé sezoně Sparta zvládla oba vzájemné zápasy (2:1 a 1:0). Jak dopadne ten úterní? Sledujte v online reportáži.
P. Vindahl - J. Martinec, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, J. Mercado
J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, A. Ševínský, E. Uchenna, S. Eneme, A. Rrahmani, G. Kuol, M. Suchomel, P. Vydra, K. Milla
V. Smrž, R. Hrubý, J. Kovařík, M. Hybš, J. Šiman, T. Frühwald, Š. Černý, O. Mikuda