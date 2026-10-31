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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slovácko - Teplice 0:0, domácí po dvou debaklech už potřebují zabrat

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Sledujeme online   14:20

Vlevo Jan Suchan ze Slovácka, vpravo Dalibor Večerka z Teplic. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Slovácko po debaklu na Spartě hraje s Teplicemi. Ve 13. kole první fotbalové ligy jde o souboj celků, kterým se momentálně nedaří. Oba týmy mají z posledních pěti utkání pouze jednu výhru. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

Slovácko vyhrálo v sezoně zatím jediné utkání. V posledním ligovém zápase prohrálo vysoko 1:5 se Spartou a v týdnu v pohárovém duelu s Parduicemi 1:4.

Fotbalisté Teplic sice bodovali ve třech z posledních pěti utkání, ovšem tři body získali pouze jednou. V Uherském Hradišti vyhráli naposledy na podzim 2018.

Chance Liga 2026/2027
31. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Teplice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, J. Behiratche, Š. Slončík - M. Šviderský, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, D. Puškáč, L. Vorlický
Sestavy:
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - I. Hopi, M. Pulkrab
Náhradníci:
G. Ndefe, J. Fiala, P. Halouska, G. Sosseh, A. Marinelli, A. Dolžnikov, F. Vaško, F. Horský, P. Juroška, T. Král, F. Hruška
Náhradníci:
M. Kozák, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Krejčí, J. Jakubko, J. Auta, J. Harušťák, K. Lichtenberg, A. Badamosi
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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13. kolo

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11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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