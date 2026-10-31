ONLINE: Slovácko - Teplice 0:0, domácí po dvou debaklech už potřebují zabrat

Slovácko vyhrálo v sezoně zatím jediné utkání. V posledním ligovém zápase prohrálo vysoko 1:5 se Spartou a v týdnu v pohárovém duelu s Parduicemi 1:4.
Fotbalisté Teplic sice bodovali ve třech z posledních pěti utkání, ovšem tři body získali pouze jednou. V Uherském Hradišti vyhráli naposledy na podzim 2018.
M. Heča - M. Rundič, J. Behiratche, Š. Slončík - M. Šviderský, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, D. Puškáč, L. Vorlický
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - I. Hopi, M. Pulkrab
G. Ndefe, J. Fiala, P. Halouska, G. Sosseh, A. Marinelli, A. Dolžnikov, F. Vaško, F. Horský, P. Juroška, T. Král, F. Hruška
M. Kozák, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Krejčí, J. Jakubko, J. Auta, J. Harušťák, K. Lichtenberg, A. Badamosi