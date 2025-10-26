„V prvních dvaceti třiceti minutách jsme měli vést 3:0 a bylo by po zápase. Dostat v závěru gól by byl zase další stepdown, takže jsme rádi, že to nakonec dopadlo takhle,“ líčil Trpišovský v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Šíp se pár minut před závěrečným hvizdem prodral skrz obranu a mířil vstříc padajícímu Markovičovi. Domácí záložník si předkopl balon a začal padat, načež mu brankář rukama zkřížil cestu. Právě proto, že padal dřív, sudí po přezkoumání u videa penaltu odvolal.
„Nařídil jsem pokutový kop za podražení, poté byl doporučen přezkum VARem, po něm jsem nařídil nepřímý volný kop a žlutou kartu za klamání rozhodčího. Než došlo ke kontaktu, zalamoval nohy a zveličil samotnou srážku,“ vysvětlil sudí Dominik Starý.
Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu
„My se s tím ztotožnit nemůžeme, Markovič jasně Jáchyma tělem strhne, podle mě je to jasná penalta,“ kontroval olomoucký kouč Tomáš Janotka.
Ten se zlobil i v prvním poločase, kdy po ošklivém zákroku Mosese musel střídat Sláma. „Kdo má zdravý oči, vidí, že má teď nohu do Lka!“ čílil se domácí trenér.
I zákrok, který přišel po odehrání balonu, následně okomentoval sudí Starý: „Na ploše jsem to vyhodnotil tak, že Moses postupoval k pokutovému území a nacentroval, poté podle nás došlo k nezaviněné srážce, kdy Moses přirozeně pokračoval v pohybu a došlo ke střetu a bohužel ke zranění. Nejednalo se o přestupek a ani VAR neshledal žádné pochybení, že by se měl udělovat osobní trest.“
Šlo v podstatě o modelovou situaci z instruktážních videí UEFA pro sudí. Když hráč po odehrání míče pokračuje v pohybu a nechtěně trefí blokujícího soupeře, o faul nejde.
Chybí kvalita v útoku
Slavia v Olomouci remizovala počtvrté v řadě, potřetí bez vstřeleného gólu, což je jeden z nejhorších startů do ligy v Trpišovského éře.
„V posledních zápasech jsme měli snad osm vyložených šancí,“ kroutil hlavou hostující trenér. „Bohužel nám chybí to nejdůležitější nahoře, kvalita v útočné fázi. Soupeře eliminujeme, ale nahoře nám chybí klid na řešení situací, jednou jsme tam tři na jednoho ve vápně, ale místo toho střílíme z těžší pozice,“ lamentoval.
„Tým by potřeboval jít do vedení, dát gól, aby se soupeř trochu otevřel, protože pro něj je remíza dobrý výsledek a stačí mu bránit. Nepomáháme si ani ze standardních situací, které jsou venku klíčové,“ vyjmenovával.
Na konci září Slavia bojovala s virózou, teď už je podle Trpišovského v lepší kondici. „Zápasy byly teď běžecky dobré, tým je zdravější než byl, ale vepředu čekáme větší kvalitu i individuálně,“ zlobil se.
„Mrzí mě to moc, jsem na sebe naštvaný. Je mi to líto i za tým, protože jsem měl své příležitosti mnohem lépe vyřešit,“ pravil Kušej.
Právě on ve trojici s Chorým a Provodem, kteří ze začátku sezony obstarávali jeden gól za druhým, se trápí. Ani v reprezentaci, která hrála s Chorvatskem a Faerskými ostrovy, se nikdo z nich neprosadil.
„Máme na sobě deku, ale věřím, že dokážeme zápasy vyhrávat a zase ukážeme fanouškům, že jim umíme vrátit to, jak za námi stojí a jezdí za námi až do Olomouce,“ vzkázal Kušej.