Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

  15:57aktualizováno  16:23
I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal slávistický kouč Jindřich Trpišovský po ligové bezgólové remíze v Olomouci. Mrzely ho hlavně neproměněné příležitosti z prvního poločasu.
Jindřich Trpišovský se před duelem s Olomoucí zdraví s Tomášem Janotkou.

Jindřich Trpišovský se před duelem s Olomoucí zdraví s Tomášem Janotkou. | foto: ČTK

Fanoušci Slavie v dešťové přeháňce během utkání s Olomoucí.
David Moses centruje přes olomouckého Jiřího Slámu.
Fotbalisté Slavie a Olomouce okolo sudího Dominika Starého.
Choreo fanoušků Olomouce.
„V prvních dvaceti třiceti minutách jsme měli vést 3:0 a bylo by po zápase. Dostat v závěru gól by byl zase další stepdown, takže jsme rádi, že to nakonec dopadlo takhle,“ líčil Trpišovský v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Šíp se pár minut před závěrečným hvizdem prodral skrz obranu a mířil vstříc padajícímu Markovičovi. Domácí záložník si předkopl balon a začal padat, načež mu brankář rukama zkřížil cestu. Právě proto, že padal dřív, sudí po přezkoumání u videa penaltu odvolal.

„Nařídil jsem pokutový kop za podražení, poté byl doporučen přezkum VARem, po něm jsem nařídil nepřímý volný kop a žlutou kartu za klamání rozhodčího. Než došlo ke kontaktu, zalamoval nohy a zveličil samotnou srážku,“ vysvětlil sudí Dominik Starý.

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

„My se s tím ztotožnit nemůžeme, Markovič jasně Jáchyma tělem strhne, podle mě je to jasná penalta,“ kontroval olomoucký kouč Tomáš Janotka.

Ten se zlobil i v prvním poločase, kdy po ošklivém zákroku Mosese musel střídat Sláma. „Kdo má zdravý oči, vidí, že má teď nohu do Lka!“ čílil se domácí trenér.

I zákrok, který přišel po odehrání balonu, následně okomentoval sudí Starý: „Na ploše jsem to vyhodnotil tak, že Moses postupoval k pokutovému území a nacentroval, poté podle nás došlo k nezaviněné srážce, kdy Moses přirozeně pokračoval v pohybu a došlo ke střetu a bohužel ke zranění. Nejednalo se o přestupek a ani VAR neshledal žádné pochybení, že by se měl udělovat osobní trest.“

Šlo v podstatě o modelovou situaci z instruktážních videí UEFA pro sudí. Když hráč po odehrání míče pokračuje v pohybu a nechtěně trefí blokujícího soupeře, o faul nejde.

David Moses centruje přes olomouckého Jiřího Slámu.

Chybí kvalita v útoku

Slavia v Olomouci remizovala počtvrté v řadě, potřetí bez vstřeleného gólu, což je jeden z nejhorších startů do ligy v Trpišovského éře.

„V posledních zápasech jsme měli snad osm vyložených šancí,“ kroutil hlavou hostující trenér. „Bohužel nám chybí to nejdůležitější nahoře, kvalita v útočné fázi. Soupeře eliminujeme, ale nahoře nám chybí klid na řešení situací, jednou jsme tam tři na jednoho ve vápně, ale místo toho střílíme z těžší pozice,“ lamentoval.

„Tým by potřeboval jít do vedení, dát gól, aby se soupeř trochu otevřel, protože pro něj je remíza dobrý výsledek a stačí mu bránit. Nepomáháme si ani ze standardních situací, které jsou venku klíčové,“ vyjmenovával.

Na konci září Slavia bojovala s virózou, teď už je podle Trpišovského v lepší kondici. „Zápasy byly teď běžecky dobré, tým je zdravější než byl, ale vepředu čekáme větší kvalitu i individuálně,“ zlobil se.

Fotbalisté Slavie a Olomouce okolo sudího Dominika Starého.

„Mrzí mě to moc, jsem na sebe naštvaný. Je mi to líto i za tým, protože jsem měl své příležitosti mnohem lépe vyřešit,“ pravil Kušej.

Právě on ve trojici s Chorým a Provodem, kteří ze začátku sezony obstarávali jeden gól za druhým, se trápí. Ani v reprezentaci, která hrála s Chorvatskem a Faerskými ostrovy, se nikdo z nich neprosadil.

„Máme na sobě deku, ale věřím, že dokážeme zápasy vyhrávat a zase ukážeme fanouškům, že jim umíme vrátit to, jak za námi stojí a jezdí za námi až do Olomouce,“ vzkázal Kušej.

Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
3. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
5. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
