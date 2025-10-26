Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Slavia, hosté s jednou změnou, místo Mbodjiho hraje Zmrzlý

Autor:
Sledujeme online   12:19
Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do úterý, kdy bude svůj odložený zápas hrát Sparta, posunout do čela Chance Ligy. Ve 13. kole hrají v Olomouci, utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Radost Vasila Kušeje ze Slavie po gólu proti Olomouci. | foto: MAFRA

Aktuálně je v čele ligy Jablonec, který v sobotu zvládl podještědské derby s Libercem. A v úterý se tam může vrátit Sparta, která proti Bohemians nastoupí v pozdějším termínu kvůli páteční dohrávce zápasu Konferenční ligy s Rijekou.

Nejdřív ale musí Slavia zvládnout utkání v Olomouci. Na stadionu, kde na jaře v prvním kole nadstavby zpečetila zisk mistrovského titulu.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Zafeiris, Oscar, Zmrzlý – Kušej, Chorý, Provod.

V letošní ročníku ale Slavia není ani zdaleka tak suverénní, byť se pořád drží blízko čela tabulky. Z posledních čtyř zápasu nicméně hned třikrát remizovala, naposledy překvapivě doma se Zlínem (0:0). V týdnu nicméně předvedla velmi dobrý výkon na Atalantě (0:0), na což chce navázat.

I Olomouc měla v týdnu pohárové povinnosti, v Konferenční lize uhrála remízu 1:1 s Rakówem Čenstochová. V domácí soutěži jí po dvanácti kolech patří páté místo.

Chance Liga 2025/2026
26. 10. 2025 13:00
Olomouc : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

13. kolo

14. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
3. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
4. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
6. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

26. října 2025

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

26. října 2025  11:37

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

26. října 2025

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.