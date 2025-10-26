ONLINE: Olomouc - Slavia, hosté s jednou změnou, místo Mbodjiho hraje Zmrzlý

Aktuálně je v čele ligy Jablonec, který v sobotu zvládl podještědské derby s Libercem. A v úterý se tam může vrátit Sparta, která proti Bohemians nastoupí v pozdějším termínu kvůli páteční dohrávce zápasu Konferenční ligy s Rijekou.
Nejdřív ale musí Slavia zvládnout utkání v Olomouci. Na stadionu, kde na jaře v prvním kole nadstavby zpečetila zisk mistrovského titulu.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Zafeiris, Oscar, Zmrzlý – Kušej, Chorý, Provod.
V letošní ročníku ale Slavia není ani zdaleka tak suverénní, byť se pořád drží blízko čela tabulky. Z posledních čtyř zápasu nicméně hned třikrát remizovala, naposledy překvapivě doma se Zlínem (0:0). V týdnu nicméně předvedla velmi dobrý výkon na Atalantě (0:0), na což chce navázat.
I Olomouc měla v týdnu pohárové povinnosti, v Konferenční lize uhrála remízu 1:1 s Rakówem Čenstochová. V domácí soutěži jí po dvanácti kolech patří páté místo.