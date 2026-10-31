ONLINE: Pardubice - Liberec 0:0, domácí se dostávají do formy, naopak soupeř se trápí

Pardubice v posledním zápase navázali na výhru ve Zlíně, když vyloupili Plzeň 2:1, a připsali si tak čtvrtou výhru z posledních pěti ligových zápasů.
Naopak Liberečtí hráči nevyhráli tři zápasy v řadě, ve kterých navíc nevstřelili ani jeden gól. S Pardubicemi naposledy prohráli v prosinci 2023.
V. Neuman - E. Godwin, D. Krčík, D. Halinský - R. Mahuta, M. Icha, M. Hlavatý, G. Botos - E. Samuel, V. Drchal, A. Tanko
T. Koubek - J. Mikula, L. Hůlka, P. Hodouš, A. Kayondo - P. Dulay, L. Masopust, V. Sychra, M. Mikulenka, V. Kušej - L. Mašek
J. Noslin, T. Jelínek, J. Šerák, J. Trédl, D. Smékal, J. Zima, A. Ouattara
M. Lexa, A. Bužek, P. Juliš, A. Drakpe, J. Bořil, L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, A. Basiladze, E. Marsetič