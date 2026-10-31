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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Olomouc - Zbrojovka, nováček v případě výhry svého soupeře přeskočí

Autor: ,
Sledujeme online   17:24

Olomoučtí hráči slaví gól v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Souboj o první šestku: olomoučtí fotbalisté v 13. kole první ligy hostí Zbrojovku Brno, která v případě vítězství svého rivala v tabulce přeskočí. Utkání 13. kola první ligy můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Sigma se nachází ve vrchní části tabulky a v posledních šesti zápasech si připsali jedinou porážku. Olomouci se doma daří, body si nepřipsala jen v zápase se Spartou.

Nováček soutěže Zbrojovka výhrou může v tabulce předskočit domácí Olomouc. Brněnští si ale v týdnu připsali vysokou porážku v rámci českého poháru na Slavií 0:4.

Chance Liga 2026/2027
31. 10. 2026 18:00
Olomouc : Zbrojovka
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Sestavy:
J. Koutný - L. Lurvink, M. Malý, L. Borges - A. Ghali, M. Beran, P. Baráth, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, M. Soldo
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, J. Pokorný - L. Penxa, P. Čavoš, Š. Langer, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
Náhradníci:
H. Mikaelsson, A. Pavlešič, F. Slavíček, J. Dembe, M. Hruška, D. Tkáč, J. Kliment, T. Huk, I. Brzyski, J. Pšenica, N. Jadrníček
Náhradníci:
O. Prodělal, M. Rymarenko, L. Ezeh, B. Kanakimana, Kaká, A. Soliu, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, P. Žitný, T. Břečka
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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13. kolo

11. kolo

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12. kolo

13. kolo

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
3. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Souboj o první šestku: olomoučtí fotbalisté v 13. kole první ligy hostí Zbrojovku Brno, která v případě vítězství svého rivala v tabulce přeskočí. Utkání 13. kola první ligy můžete od 18.00 sledovat...

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