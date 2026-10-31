ONLINE: Olomouc - Zbrojovka, nováček v případě výhry svého soupeře přeskočí

Sigma se nachází ve vrchní části tabulky a v posledních šesti zápasech si připsali jedinou porážku. Olomouci se doma daří, body si nepřipsala jen v zápase se Spartou.
Nováček soutěže Zbrojovka výhrou může v tabulce předskočit domácí Olomouc. Brněnští si ale v týdnu připsali vysokou porážku v rámci českého poháru na Slavií 0:4.
J. Koutný - L. Lurvink, M. Malý, L. Borges - A. Ghali, M. Beran, P. Baráth, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, M. Soldo
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, J. Pokorný - L. Penxa, P. Čavoš, Š. Langer, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
H. Mikaelsson, A. Pavlešič, F. Slavíček, J. Dembe, M. Hruška, D. Tkáč, J. Kliment, T. Huk, I. Brzyski, J. Pšenica, N. Jadrníček
O. Prodělal, M. Rymarenko, L. Ezeh, B. Kanakimana, Kaká, A. Soliu, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, P. Žitný, T. Břečka