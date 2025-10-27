Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

  9:30
Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud v úterý zvládnou odložené utkání s Bohemians. Jaké byly největší události víkendu? Třetí úspěch nového plzeňského kouče Hyského, další nula pro jeho ostravského protějška Galáska, výhra Dukly po sedmi zápasech, či trvající mizérie Slovácka i Mladé Boleslavi.
Část 1/5

Dres, dres! Potřebuju nový dres

Milan Havel (Viktoria Plzeň) hlavičkuje a brání ho Michal Frydrych z Baníku...

Jeho týmu kynula poslední možnost k vyrovnání, ale ostravský kapitán Michal Frydrych musel nedobrovolně ze hřiště. Nadával, křičel, gestikuloval. „Dres, dres, potřebuju dres.“

Zrovna když jeho spoluhráč David Buchta od rohového praporku poslal centr před plzeňskou bránu, sudí Jan Všetečka hru přerušil. Viděl, jak se Frydrych přetahuje a drží s Doskim, který mu roztrhl dres na prsou. Podle pravidel se musel převléknout.

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Jenže než ho kustodi nachystali, rozhodčí dal pokyn k navázání hry. Buchta roh rozehrál znovu, vyměnil si přihrávky s Abdullahim Bewenem, který odcentroval. Ve vápně hlavičkoval Tomáš Zlatohlávek, jeho spoluhráči už zvedali ruce, ale gólman Martin Jedlička se vymrštil a míč vyrazil. Adu ho posunul dopředu na Amara Memiče, který z vlastní poloviny běžel sám na prázdnou bránu.

Ostravský gólman Dominik Holek totiž běžel spoluhráčům pomoci do pokutového území, kde však chyběl Frydrych, nejlepší hlavičkář týmu. Na hřiště se vrátil až po Memičově brance, který zvýšil na 2:0. Vzápětí byl konec.

Nový ostravský kouč Galásek tak prohrál i druhé utkání, naopak jeho plzeňský protějšek Martin Hyský v novém angažmá i třetí zápas vyhrál.



Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
3. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

