NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Dres, dres! Potřebuju nový dres
Jeho týmu kynula poslední možnost k vyrovnání, ale ostravský kapitán Michal Frydrych musel nedobrovolně ze hřiště. Nadával, křičel, gestikuloval. „Dres, dres, potřebuju dres.“
Zrovna když jeho spoluhráč David Buchta od rohového praporku poslal centr před plzeňskou bránu, sudí Jan Všetečka hru přerušil. Viděl, jak se Frydrych přetahuje a drží s Doskim, který mu roztrhl dres na prsou. Podle pravidel se musel převléknout.
|
Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení
Jenže než ho kustodi nachystali, rozhodčí dal pokyn k navázání hry. Buchta roh rozehrál znovu, vyměnil si přihrávky s Abdullahim Bewenem, který odcentroval. Ve vápně hlavičkoval Tomáš Zlatohlávek, jeho spoluhráči už zvedali ruce, ale gólman Martin Jedlička se vymrštil a míč vyrazil. Adu ho posunul dopředu na Amara Memiče, který z vlastní poloviny běžel sám na prázdnou bránu.
Ostravský gólman Dominik Holek totiž běžel spoluhráčům pomoci do pokutového území, kde však chyběl Frydrych, nejlepší hlavičkář týmu. Na hřiště se vrátil až po Memičově brance, který zvýšil na 2:0. Vzápětí byl konec.
Nový ostravský kouč Galásek tak prohrál i druhé utkání, naopak jeho plzeňský protějšek Martin Hyský v novém angažmá i třetí zápas vyhrál.