ONLINE: Ml. Boleslav - Karviná, domácí na ligovou výhru čekají déle než měsíc

Mladá Boleslav zatím prožívá rozpačitý ročník. V jeho úvodu hrála atraktivní fotbal plný gólů, ale většinou bláznivé přestřelky nezvládala. V posledních pěti ligových zápasech pro změnu vstřelila jen tři branky. Naposledy remizovala v dohrávce na Bohemians 1:1.
Karviná zatím navazuje na povedené výkony z uplynulého ročníku, minulý týden ale přišla o kouče Martina Hyského. Z druholigové Jihlavy dorazil Marek Jarolím, který se před týdnem uvedl remízou v s Olomoucí (1:1).
A. Mandous - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, F. Matoušek - J. Zíka, D. Pech, F. Lehký, M. Ševčík, S. John - M. Vojta
V. Hora, M. Šubert, M. Krulich, D. Langhamer, D. Kozel, D. Donát, J. Fulnek, J. Klíma, J. Floder, R. Macek, J. Kolařík
L. Ezeh, R. Štorman, J. Chytrý, J. Fiala, O. Mrózek, S. Boháč, S. Šigut, J. Křišťan, V. Neuman, O. Condé