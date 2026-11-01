ONLINE: Mladá Boleslav - Hradec Králové 0:0, domácí Solomon z úniku minul branku

Mladá Boleslav v týdnu vyhrála v pohárovém duelu s Bohemians 3:2. V Chance lize posledně remizovala v Edenu 1:1, a navázala tak na výhru s Teplicemi.
Hradečtí fotbalisté nevyhráli už čtyři zápasy v řadě, získali z nich pouze bod, a klesli dokonce do skupiny o udržení.
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - J. Zíka, D. Kozel, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Uhrinčať, S. Dancák, J. Kučera, D. Horák - A. Umar, M. van Buren, T. Čvančara
D. Pech, J. Floder, S. Grygar, D. Donát, M. Zachoval, J. Buryán, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, F. Lehký
O. Mihálik, D. Trubač, M. Valenta, P. Vízek, J. Chvátal, M. Vágner, T. Slončík, D. Ludvíček, F. Mielke