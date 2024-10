Kováč: Chtěli jsme to urvat za každou cenu, snad nás výhra nakopne

„Po dvou zápasech, které se nám nepodařily, jsem cítil z klubu obrovskou jednotu a důvěru ke směru, kterým jsme se vydali. Doufám, že fanouškům dopřejeme vítězství častěji, doma se nám to podařilo teprve podruhé,“ doplnil Kováč po nejlepším vystoupení svého mladého týmu v nové sezoně.

Co bylo pro takhle jasnou výhru zásadní?

Dobře jsme bránili, byli jsme velmi dobře organizovaní ve všech směrech a dařil se nám rychlý přechod do útoku, hráli jsme kolmo dopředu. Pomohl nám první gól Enemeho, který má skvělý výskok a krásně se trefil hlavou. Pak si Višinský fantasticky přebral míč a byla z toho červená karta pro Slovácko. Do poločasu jsme pak přidali ještě dva góly a po změně stran třetí. Vítězství bylo zasloužené. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, kteří přišli a strašně nás podporovali, za to jsem rád, protože poslední dobou jsme jim moc radosti nedělali. Jsem rád i za nulu vzadu, ta je taky důležitá.

Je to pro vás velká úleva?

Vítězství jste po nezdarech a propadu v tabulce nutně potřebovali. My jsme to nechtěli stavět tak, že musíme, ale hlavně jsme strašně chtěli. Cítil jsem to už v týdnu, že kluci vědí, o co jde. Apelovali jsme na to, že to urveme za každou cenu, ať se děje, co se děje. Těší mě, že jsme k tomu přidali i výkon. Věděli jsme, že jestli se chceme trochu přiblížit k vršku tabulky, musíme tenhle zápas zvládnout.

Fotbalisté Liberce slaví další gól v síti Slovácka.

Netradičně dostal šanci v základní sestavě záložník Varfolomejev a odvděčil se gólem. Řekl si o větší minutáž?

On se lepší, příležitostí moc nedostával, na druhou stranu víme, že Ivan je ve hře hrozně agresivní, je soubojový a teď jsme potřebovali takového hráče, který by nám to na hřišti správně prošlápl. Zvládl to velmi dobře i herně, přidal gól, byl to pro něj skvělý zápas. Nastoupil místo Zyby, který měl zdravotní problémy.

Dobře zahrál i tvůrce hry Hlavatý. Byl to výkon, který si od něj jako od klíčového hráče představujete?

Hodně týmů se na něj připravuje, někdy ho brání i osobně, a dnes ho bylo plné hřiště. Vždycky mu říkáme, že může mít slabší zápas, ale nemůže mít špatný zápas. Dost mu tím nakládáme, pořád je to mladý hráč, ale vnímá svou zodpovědnost, proto sem taky přišel. Kéž by to takhle pokračovalo. My ale chceme hrát jako tým, není to o jednotlivci. Proti Slovácku se to rozložilo do týmu, to je pro nás nejdůležitější.

Gólová radost libereckého Ivana Varfolomejeva po trefě do sítě Slovácka. Liberecký záložník Michal Hlavatý (vpravo) zastavuje akci Slovácka.

Bylo důležité, jak si Ševínský v obraně poradil s Krmenčíkem?

Potěšila mě celá defenziva. Bylo to dobře organizované, Ševínský podobné souboje vyhledává. Jsem rád i za Huga Bačkovského v brance, potřeboval nulu, je teprve druhá. V přípravě jsme góly nedostávali, ale hráči poznali, že liga dneska není vůbec jednoduchá a vyhrát zápas je hodně těžké.

Věříte, že demolice Slovácka může Liberec konečně nastartovat?

Věřím a doufám, že ano. Teď nás čeká nesmírně důležitý pohárový zápas v Hlučíně, který nesmíme ani milimetrem podcenit. Kdyby přišla nějaká vítězná šňůra, bylo by to moc dobře, uděláme pro to všechno.