ONLINE: Liberec - Jablonec, hosté se mohou výhrou v derby posunout do čela

Jablonec se na vedoucí mohl dotáhnout před týdnem, jenže doma pouze remizoval 0:0 s Duklou, nevyužil zaváhání Sparty se Slavií a zůstal třetí. Teď má šanci se na čele alespoň na chvíli osamostatnit a pak bude čekat, jak dopadnou zápasy obou pražských S.
Liberec za svým regionální rivalem zaostává o osm bodů, od konce srpna však táhne sérii bez porážky a rád by ji udržel.
Když se oba týmy na Stadionu U Nisy utkaly naposledy, Jablonec zvítězil drtivě 5:0. Kdo uspěje tentokrát?
T. Koubek - J. Mikula, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - L. Masopust, M. Hlavatý, P. Hodouš, V. Stránský, F. Špatenka - L. Mašek
J. Hanuš - D. Souček, M. Polidar, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, V. Čanturišvili - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
I. Krajčírik, J. Koželuh, M. Icha, D. Rus, P. Juliš, L. Letenay, R. Krollis, E. Mahmič, A. Soliu, T. Diakité, P. Dulay
J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, R. Sedláček, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, N. Innocenti, R. Pantalon, M. Malenšek