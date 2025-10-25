ONLINE: Liberec - Jablonec, hosté se mohou výhrou v derby posunout do čela

Chance Liga 2025/2026

Pokud zvítězí v podještědském derby, minimálně do neděle se jablonečtí fotbalisté posunou do čela tabulky Chance Ligy. Zápas s Libercem má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonečtí fotbalisté se radují z proměněné penalty Jana Chramosty. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec se na vedoucí mohl dotáhnout před týdnem, jenže doma pouze remizoval 0:0 s Duklou, nevyužil zaváhání Sparty se Slavií a zůstal třetí. Teď má šanci se na čele alespoň na chvíli osamostatnit a pak bude čekat, jak dopadnou zápasy obou pražských S.

Liberec za svým regionální rivalem zaostává o osm bodů, od konce srpna však táhne sérii bez porážky a rád by ji udržel.

Když se oba týmy na Stadionu U Nisy utkaly naposledy, Jablonec zvítězil drtivě 5:0. Kdo uspěje tentokrát?

Chance Liga 2025/2026
25. 10. 2025 18:00
Liberec : Jablonec 0 : 0
()
Sestavy:
T. Koubek - J. Mikula, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - L. Masopust, M. Hlavatý, P. Hodouš, V. Stránský, F. Špatenka - L. Mašek
Sestavy:
J. Hanuš - D. Souček, M. Polidar, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, V. Čanturišvili - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
Náhradníci:
I. Krajčírik, J. Koželuh, M. Icha, D. Rus, P. Juliš, L. Letenay, R. Krollis, E. Mahmič, A. Soliu, T. Diakité, P. Dulay
Náhradníci:
J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, R. Sedláček, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, N. Innocenti, R. Pantalon, M. Malenšek
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
6. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
