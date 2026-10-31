ONLINE: Jablonec - Slavia, hosté bez klasického útočníka, chytá opět Domčak

Slávistický trenér Trpišovský proti úternímu domácího poháru proti Brnu udělal několik: Domčak – Holeš, Vlček, N´guesan, Zima – Suleiman, Sadílek, Moses, Kubiak – Ayaosi, Nowak.
Hraje Holeš, N´guesan a Kubiak místo Konečného, Juráska a Šturma.
Jablonečtí vyhráli z posledních pěti ligových duelů pouze dva, navzdory tomu se po výhře z minulého víkendu (1:2 v Hradci Králové) posunuli do skupiny o titul.
Pražané v první lize dvakrát za sebou remizovali – 1:1 s Mladou Boleslaví a 0:0 s Hradcem Králové, i tak se stále nacházejí na první příčce se šesti bodovým náskokem na Spartu.
Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: