ONLINE: Dukla - Slovácko, souboj dvou týmů z chvostu ligové tabulky

Dukla na ligovou výhru čeká od půlky srpna, kdy doma senzačně porazila Plzeň (2:0). Od té doby však získala pouhé tři body za tři remízy, byť tu poslední na půdě Jablonce (0:0), může považovat za velmi cennou.
Slovácko shodou okolností naposledy zvítězilo ve stejný den jako Pražané. 16. srpna porazilo Teplice 2:1, ale jinak se trápí. A pokud chcete další paralelu s Duklou, i Slovácko před týdnem obralo favorita – doma remizovalo 0:0 se Spartou.
R. Matrevičs - D. Hašek, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Tijani, M. Čermák, D. Velasquez, Z. Šehovič - J. Kadák, M. Černák, M. Kroupa
J. Borek - P. Blahút, A. Stojčevski, J. Hamza, G. Ndefe - V. Daníček, M. Šviderský, A. Marinelli, M. Trávník, M. Koscelník - Ž. Medved
M. Traore, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný, T. Jedlička, J. Fokam, Š. Šebrle, R. Holiš, M. Ambler
P. Juroška, M. Havlík, M. Kvasina, M. Petržela, M. Krmenčík, D. Tetour, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Heča, J. Mulder, F. Vaško