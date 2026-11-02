Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

V této sezoně to byla už jeho šestá nula, což je spolu se slávistou Markovičem a sparťanem Surovčíkem nejvíc v lize. V Ďolíčku mimochodem Bohemians neinkasovali počtvrté v řadě a popáté ze šesti utkání.
„Určitě jsme za to rádi, hlavně já, protože to jsou super čísla. Chceme odčinit tu sérii z minulé sezony, kdy jsme doma měli sérii proher a doufám, že to takhle bude pokračovat. Ať se sem soupeřům nejezdí pro body snadno,“ prohlásil slovenský brankář.
Zatímco jeho krajan Surovčík na druhé straně v neděli příliš práce neměl, Frühwald už v první půli musel vytáhnout skvělý zákrok při hlavičce Alcócera. V té druhé pak byl ve výborné příležitosti třeba zmíněný Singhateh.
„Byla to situace, kde jsem čistě tipoval. Skočil jsem doleva a naštěstí to trefilo mou levou ruku a neskončilo to gólem,“ popsal Frühwald.
Několikrát však měl také štěstí.
Třeba když Jurásek zblízka po Mirvaldově lehké teči nastřelil jen tyč nebo když Vydra ve skluzu zblízka vůbec netrefil odkrytou bránu.
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„Byl to náročný zápas, kde jsme měli jasné taktické pokyny hrát hlavně dlouhé balony, protože Sparta je silná v presinku. Druhou půli pak ovlivnila červená karta, ale myslím, že jsme dobře zareagovali, stáhli se více k vápnu a přežili jsme vlastní smrt,“ usmál se Frühwald. „Ale to k fotbalu patří a jsme rádi, že jsme to dotáhli do remízy.“
„Byl tam výborný výkon Frühwalda v bráně, ale nechtěl bych snižovat ani práci a nasazení obrany, i když samozřejmě musíme uznat, že jsme měli štěstí. Trochu se nám to vrátilo za poslední zápasy,“ navázal trenér Jaroslav Veselý.
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Po těch mimochodem párkrát kritizoval také Frühwalda.
„Byly tam nějaké zápasy venku, které mu nevyšly a on to ví, ale dostal se do formy a ukázal, proč jsme ho podrželi. Myslím, že nám tu důvěru vrací vrchovatě. Pomohla mu reprezentační pauza, kdy nabral síly a od té doby podává stabilní výkony,“ doplnil Veselý.
„Třeba zápas v Brně (2:2) minulý víkend byl takový, kde jsem moc práce neměl. Já jsem radši v permanenci, kdy na mě pořád lítají střely. A když z toho pak je čisté konto, tím líp,“ reagoval brankář, jenž po utkání řídil děkovačku.
Hráč utkání Tomáš Frühwald si vzal děkovačku na starost. 😎 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/MZSrLh2ozo— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 1, 2026
Je mu čtyřiadvacet a pochopitelně se nabízí také téma pozvánky do národního týmu, kde hrál naposledy před dvěma lety ještě za jedenadvacítku.
„Těžko říct, v kontaktu nejsme, ani mi nepřišla zpráva, takže k tomu nemám co říct,“ krčil nicméně rameny.
Ještě před reprezentační přestávkou však Bohemians čekají dva ligové zápasy – kromě toho víkendového v Liberci ještě středeční dohrávka s brněnským Artisem.
„U mě coby brankáře ta příprava není zvlášť specifická. Nejsme tak fyzicky vyčerpaní jako hráči, spíš jde o mentální přípravu, nachystat se v hlavě. Nebude to lehké, ale věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Frühwald.