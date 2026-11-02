Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

Autor:
  8:50
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích fanoušků. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald zasahuje v utkání se Spartou.
Sparťanský obránce Tobias Guddal v objetí s Ladislavem Krobotem z Bohemians
Rozhodčí Ondřej Pechanec se snaží uklidnit situaci mezi sparťanem Tobiasem...
12 fotografií
Podruhé za sebou udržel proti fotbalistům Sparty čisté konto. Při jarní výhře 2:0, kdy soupeř hrál většinu utkání v deseti, příliš práce neměl. Zato za nedělní bezbrankovou remízu ve 13. kole Chance Ligy vděčí Bohemians právě jemu. „Kdybych měl vypíchnout jeden zákrok, tak ten při střele Singhateha,“ usmál se gólman Tomáš Frühwald.

V této sezoně to byla už jeho šestá nula, což je spolu se slávistou Markovičem a sparťanem Surovčíkem nejvíc v lize. V Ďolíčku mimochodem Bohemians neinkasovali počtvrté v řadě a popáté ze šesti utkání.

„Určitě jsme za to rádi, hlavně já, protože to jsou super čísla. Chceme odčinit tu sérii z minulé sezony, kdy jsme doma měli sérii proher a doufám, že to takhle bude pokračovat. Ať se sem soupeřům nejezdí pro body snadno,“ prohlásil slovenský brankář.

Zatímco jeho krajan Surovčík na druhé straně v neděli příliš práce neměl, Frühwald už v první půli musel vytáhnout skvělý zákrok při hlavičce Alcócera. V té druhé pak byl ve výborné příležitosti třeba zmíněný Singhateh.

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald zasahuje v utkání se Spartou.

„Byla to situace, kde jsem čistě tipoval. Skočil jsem doleva a naštěstí to trefilo mou levou ruku a neskončilo to gólem,“ popsal Frühwald.

Několikrát však měl také štěstí.

Třeba když Jurásek zblízka po Mirvaldově lehké teči nastřelil jen tyč nebo když Vydra ve skluzu zblízka vůbec netrefil odkrytou bránu.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Byl to náročný zápas, kde jsme měli jasné taktické pokyny hrát hlavně dlouhé balony, protože Sparta je silná v presinku. Druhou půli pak ovlivnila červená karta, ale myslím, že jsme dobře zareagovali, stáhli se více k vápnu a přežili jsme vlastní smrt,“ usmál se Frühwald. „Ale to k fotbalu patří a jsme rádi, že jsme to dotáhli do remízy.“

„Byl tam výborný výkon Frühwalda v bráně, ale nechtěl bych snižovat ani práci a nasazení obrany, i když samozřejmě musíme uznat, že jsme měli štěstí. Trochu se nám to vrátilo za poslední zápasy,“ navázal trenér Jaroslav Veselý.

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Po těch mimochodem párkrát kritizoval také Frühwalda.

„Byly tam nějaké zápasy venku, které mu nevyšly a on to ví, ale dostal se do formy a ukázal, proč jsme ho podrželi. Myslím, že nám tu důvěru vrací vrchovatě. Pomohla mu reprezentační pauza, kdy nabral síly a od té doby podává stabilní výkony,“ doplnil Veselý.

„Třeba zápas v Brně (2:2) minulý víkend byl takový, kde jsem moc práce neměl. Já jsem radši v permanenci, kdy na mě pořád lítají střely. A když z toho pak je čisté konto, tím líp,“ reagoval brankář, jenž po utkání řídil děkovačku.

Je mu čtyřiadvacet a pochopitelně se nabízí také téma pozvánky do národního týmu, kde hrál naposledy před dvěma lety ještě za jedenadvacítku.

„Těžko říct, v kontaktu nejsme, ani mi nepřišla zpráva, takže k tomu nemám co říct,“ krčil nicméně rameny.

Ještě před reprezentační přestávkou však Bohemians čekají dva ligové zápasy – kromě toho víkendového v Liberci ještě středeční dohrávka s brněnským Artisem.

„U mě coby brankáře ta příprava není zvlášť specifická. Nejsme tak fyzicky vyčerpaní jako hráči, spíš jde o mentální přípravu, nachystat se v hlavě. Nebude to lehké, ale věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Frühwald.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

11. kolo

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...

Podruhé za sebou udržel proti fotbalistům Sparty čisté konto. Při jarní výhře 2:0, kdy soupeř hrál většinu utkání v deseti, příliš práce neměl. Zato za nedělní bezbrankovou remízu ve 13. kole Chance...

2. listopadu 2026  8:50

Za čísla jsem rád, ale mám vyšší nároky, říká Gabriel. O reprezentaci přemýšlel

Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Na pravém kraji sestavy plzeňských fotbalistů byl obránce Adam Gabriel ve druhé půli k nezastavení. Dal dva góly a z třetího se radoval, než mu ho sudí upřeli, jelikož před ním jeho spoluhráč Kabongo...

2. listopadu 2026  8:20

Co bookmakeři nečekali: Remíza za 8,72, trápení Bayernu a další pád City

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Nečekané remízy fotbalistů Bayernu Mnichov a Feyenoordu i druhá porážka Manchesteru City za sebou patří mezi největší překvapení uplynulého víkendu. Proč byly kurzy na tyto výsledky tak vysoké? Šlo o...

2. listopadu 2026  6:59

Jak jen mohl minout? I Vydra měl gól na noze: Jsme neefektivní, takhle to dál nejde

Sparťanský záložník Patrik Vydra (vpravo) a Aleš Čermák z Bohemians

Kdyby ho norský parťák Jonathan Brunes nepřišel zvednout a utěšit, možná by s hlavou zabořenou v trávníku ležel v malém pokutovém území v Ďolíčku doteď. Taky jste nechápali, co kapitán fotbalové...

2. listopadu 2026  6:30

Priske také o zlobě fanoušků: Všichni jsme naštvaní. Od sudích čekám profesionalitu

Sparťanský trenér Brian Priske

Zkroušeně stáli před nespokojenými fanoušky a zase poslouchali zlověstné skandování. Pokolikáté už? „Chápu, že jsou lidi frustrovaní, ale to samé platí pro nás a celou kabinu,“ mračil se sparťanský...

1. listopadu 2026  21:40

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

1. listopadu 2026  17:04,  aktualizováno  20:31

Arsenal zvládl šlágr na Liverpoolu a jde do čela ligy. Jediný gól vstřelil Havertz

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo).

Fotbalisté Arsenalu před zápasem Ligy mistrů na Slavii vyhráli v Premier League v Liverpoolu 1:0 zásluhou gólu Kaie Havertze a jsou v čele tabulky. Londýnský celek tak využil prohry Manchesteru City,...

1. listopadu 2026  19:39,  aktualizováno  20:23

S některými mi došla trpělivost, přiznal Skuhravý. Fotbal není jaderná fyzika

Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání proti Plzni

Záložník fotbalistů ostravského Baníku Michal Kohút po debaklu s Plzní 0:4 podotkl, že si nepřipouští, že by stejně jako v minulé sezoně hráli o záchranu. Trenér Roman Skuhravý je ale jiného názoru....

1. listopadu 2026  19:52

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

1. listopadu 2026  15:03,  aktualizováno  17:25

Dukla vyhrála ve druhé lize pražské derby proti Žižkovu, stačila jediná trefa

Jakub Plšek z Dukly Praha (ilustrační snímek)

Fotbalisté Dukly ve 13. kole druhé ligy vyhráli v pražském derby 1:0 na Žižkově. Celek z Julisky se v neúplné tabulce posunul na druhé místo o bod před Jihlavu, která má k dobru pondělní dohrávku s...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  17:16

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

Po nehodě stojí Perková na nohou: Sním o paralympiádě, ale fotbal si už nezahraju

Premium
Simona Perková se po těžké autonehodě postavila na nohy, ale fotbal už hrát...

Přežila děsivou autonehodu. Tři roky po ní stojí na nohou, i když lékaři jí moc velkou šanci nedávali. I bývalá teplická fotbalistka Simona Perková to považuje za zázrak, ale k úplnému štěstí jí...

1. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.