Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, za hosty v základu Jurásek, Sochůrek či Vitályos

Autor:
Sledujeme online   17:04aktualizováno  18:02

Sparťanský stoper Loic Mbe Soh hlavičkuje mezi hráči Bohemians. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté v rámci 13. kola Chance Ligy hrají derby Bohemians. Domácí vyhráli tři z pěti posledních ligových zápasů. Sparťané sice v týdnu v pohárovém duelu podlehli Baníku, ale v lize se chtějí vrátit na druhou příčku. Online reportáž můžete sledovat od 18.00.

Sparťané v týdnu v pohárovém utkání podlehli Baníku 0:2. V první lize se nicméně minulý týden posunuli na druhou pozici – po sobotních a nedělních výsledcích jsou nicméně aktuálně pátí.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Mbe Soh, Vitályos – Mannverk, Vydra, Sochůrek – Jurásek, Brunes, Alcócer.

Bohemians bodovali čtyřikrát z posledních pěti ligových utkání a na domácí půdě ještě neprohráli. V týdnu se jim však nepovedl pohárový duel s Boleslaví, který prohráli 2:3.

Když se oba týmy utkaly naposledy, bylo to letos v dubnu taktéž v Ďolíčku a Bohemians zvítězili 2:0, přičemž Sparta dohrávala v deseti bez vyloučeného Mercada.

Chance Liga 2026/2027
1. 11. 2026 18:00
Zápas probíhá
Bohemians : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
Sestavy:
J. Surovčík - K. Hoever, L. Mbe Soh, T. Guddal, V. Vitályos - H. Sochůrek, S. Mannsverk, P. Vydra - M. Jurásek, J. Brunes, J. Alcócer
Náhradníci:
L. Krobot, D. Heidenreich, D. Vala, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, B. Sakala, V. Zeman, Š. Černý, M. Banda, S. Obinaja
Náhradníci:
M. Suchomel, J. Martinec, P. Kadeřábek, J. Zelený, E. Singhateh, M. Vojta, S. Eneme, R. Macek, J. Grimaldo, A. Irving, K. Hegyi
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

13. kolo

11. kolo

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

12. kolo

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
5. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, za hosty v základu Jurásek, Sochůrek či Vitályos

Sledujeme online
Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.

Sparťanští fotbalisté v rámci 13. kola Chance Ligy hrají derby Bohemians. Domácí vyhráli tři z pěti posledních ligových zápasů. Sparťané sice v týdnu v pohárovém duelu podlehli Baníku, ale v lize se...

1. listopadu 2026  17:04,  aktualizováno  18:02

ONLINE: Liverpool - Arsenal 0:1, hosté ve vedení, trefuje se Havertz

Sledujeme online
Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo).

Liverpool hostí v neděli jediný zápas fotbalové Premier league. Na Anfieldu hraje londýnský Arsenal, který dosud v sezoně ztratil pouze jednou. Souboj týmů z vrchní části tabulky můžete sledovat v...

1. listopadu 2026  17:20,  aktualizováno  17:47

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

1. listopadu 2026  15:03,  aktualizováno  17:25

Dukla vyhrála ve druhé lize pražské derby proti Žižkovu, stačila jediná trefa

Jakub Plšek z Dukly Praha (ilustrační snímek)

Fotbalisté Dukly ve 13. kole druhé ligy vyhráli v pražském derby 1:0 na Žižkově. Celek z Julisky se v neúplné tabulce posunul na druhé místo o bod před Jihlavu, která má k dobru pondělní dohrávku s...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  17:16

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

Po nehodě stojí Perková na nohou: Sním o paralympiádě, ale fotbal si už nezahraju

Premium
Simona Perková se po těžké autonehodě postavila na nohy, ale fotbal už hrát...

Přežila děsivou autonehodu. Tři roky po ní stojí na nohou, i když lékaři jí moc velkou šanci nedávali. I bývalá teplická fotbalistka Simona Perková to považuje za zázrak, ale k úplnému štěstí jí...

1. listopadu 2026

Všechno bylo špatně, Slavii jsme nabídli dárky, zlobil se po debaklu kouč Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Slavii

Hned po několika vteřinách trenér Luboš Kozel své hráče seřval po mizerné rozehrávce. Už tato chyba jako by určila ráz zápasu. Fotbalisté Jablonce kupili nepřesnosti dál a v součtu s absencí...

1. listopadu 2026  11:52

O Trmalově zlomeném prokletí i teplickém poznání: Jak důležité je míti Pulkraba

Teplický gólman Matouš Trmal se ohlíží za míčem.

Prokletí je zlomeno. Když se jinak skvělý fotbalový brankář Matouš Trmal vracel jako soupeř na Slovácko, končilo to kuriózními kiksy. V sobotu si ale okusovat nehty nemusel – jednička Teplic dosáhla...

1. listopadu 2026  11:11

Baráth vybojoval Olomouci dva góly. Neskutečně si ho ceníme, chválí trenér

Amadou Dante ze Zbrojovky Brno vede balon, dohnat se ho snaží Péter Baráth z...

Fotbalová Zbrojovka ztrácela před vzájemným prvoligovým utkáním na Olomouc jediný bod. Kdo ale čekal vyrovnaný souboj, musel být zklamaný. Sigma nedala soupeři šanci a po výsledku 3:0 udržela třetí...

1. listopadu 2026  9:20

Kapitán Slavie byl jako starší strýc. Lídr zaujal mladičkou sestavou, která válela

Kapitán Tomáš Holeš (vpravo), jasně nejstarší ze slávistů v Jablonci, v souboji...

Když se rozhlédl na hřišti kolem sebe, mohl si mezi spoluhráči připadat bez přehánění jako starší strýc. Ve třiatřiceti byl kapitán Tomáš Holeš suverénně nejstarším fotbalistou v základní sestavě...

1. listopadu 2026  7:10

City padli s Brightonem, Kinský pomohl Tottenhamu k výhře. Aston Villa remizovala

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu pomáhá svému spoluhráči Mickymu van de...

Sobotní program 9. kola anglické fotbalové ligy nebyl úspěšný pro lídra tabulky Manchester City, který prohrál s Brightonem 0:1. Neuspěli ani United, kteří padli s Chelsea 0:2. Antonín Kinský přispěl...

31. října 2026  13:20,  aktualizováno 

NHL na Slovácku! Mít 34 střel a dát jeden gól je masakr, nechápal nejen Blahút

Tichomir Kostadinov ze Slovácka (vlevo) a Marcel Čermák z Teplic

Pokud by byli kvalitní v zakončení jako Teplice, zvítězili by v 13. kole fotbalové ligy klidně 7:3. Na kdyby se ale nehraje. Slovácko přetavilo drtivou střeleckou převahu jen v další várku frustrace...

31. října 2026  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.