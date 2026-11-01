ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, za hosty v základu Jurásek, Sochůrek či Vitályos

Sparťané v týdnu v pohárovém utkání podlehli Baníku 0:2. V první lize se nicméně minulý týden posunuli na druhou pozici – po sobotních a nedělních výsledcích jsou nicméně aktuálně pátí.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Mbe Soh, Vitályos – Mannverk, Vydra, Sochůrek – Jurásek, Brunes, Alcócer.
Bohemians bodovali čtyřikrát z posledních pěti ligových utkání a na domácí půdě ještě neprohráli. V týdnu se jim však nepovedl pohárový duel s Boleslaví, který prohráli 2:3.
Když se oba týmy utkaly naposledy, bylo to letos v dubnu taktéž v Ďolíčku a Bohemians zvítězili 2:0, přičemž Sparta dohrávala v deseti bez vyloučeného Mercada.
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
J. Surovčík - K. Hoever, L. Mbe Soh, T. Guddal, V. Vitályos - H. Sochůrek, S. Mannsverk, P. Vydra - M. Jurásek, J. Brunes, J. Alcócer
L. Krobot, D. Heidenreich, D. Vala, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, B. Sakala, V. Zeman, Š. Černý, M. Banda, S. Obinaja
M. Suchomel, J. Martinec, P. Kadeřábek, J. Zelený, E. Singhateh, M. Vojta, S. Eneme, R. Macek, J. Grimaldo, A. Irving, K. Hegyi