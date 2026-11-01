ONLINE: Baník - Plzeň 0:0, domácí chtějí navázat na senzační postup v poháru

Ostravští fotbalisté si ale v týdnu poradili se Spartou a v pohárovém utkání vyhráli 2:0. V Chance Lize kvůli velké marodce týmu minulý víkend nehráli.
Viktoria se také v týdnu radovala z postupu v českém poháru. V lize to ale stále skřípe, Plzeň posledně prohrála s Pardubicemi a v posledních šesti utkáních naplno bodovala dvakrát.
M. Jedlička - M. Frydrych, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, M. Kmeť - M. Kohút, F. Kubala, V. Škrkoň
F. Wiegele - T. Pališčák, S. Dweh, F. Prebsl - A. Gabriel, L. Červ, P. Hrošovský, M. Doski - A. Memič, A. Sojka, P. Adu
R. Smith, F. Šancl, A. Traoré, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, V. Budinský, M. Chaluš
31. J. Boula
18.