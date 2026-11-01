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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Baník - Plzeň 0:0, domácí chtějí navázat na senzační postup v poháru

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Sledujeme online   15:03

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem Plankou. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Zápas 13. kola první fotbalové ligy mezi Baníkem a Plzní nabízí souboj celků které v domácí soutěži zůstávají za očekáváním. Ostravští nezvítězili už šest zápasu v řadě a Viktoria vyhrála dva ze šesti. Online reportáž utkání můžete sledovat od 15.00.

Ostravští fotbalisté si ale v týdnu poradili se Spartou a v pohárovém utkání vyhráli 2:0. V Chance Lize kvůli velké marodce týmu minulý víkend nehráli.

Viktoria se také v týdnu radovala z postupu v českém poháru. V lize to ale stále skřípe, Plzeň posledně prohrála s Pardubicemi a v posledních šesti utkáních naplno bodovala dvakrát.

Chance Liga 2026/2027
1. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Jedlička - M. Frydrych, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, M. Kmeť - M. Kohút, F. Kubala, V. Škrkoň
Sestavy:
F. Wiegele - T. Pališčák, S. Dweh, F. Prebsl - A. Gabriel, L. Červ, P. Hrošovský, M. Doski - A. Memič, A. Sojka, P. Adu
Náhradníci:
R. Smith, F. Šancl, A. Traoré, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, V. Budinský, M. Chaluš
Náhradníci:
B. Faal, S. Pirgič, K. Spáčil, C. Souaré, D. Ťapaj, M. Toure, T. Ladra, C. Kabongo, D. Višinský, M. Vydra, D. Vavro
Žluté karty:
31. J. Boula
Žluté karty:
18.
Přejít na online reportáž
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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13. kolo

11. kolo

14. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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12. kolo

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
5. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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