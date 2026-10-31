ONLINE: Artis - Zlín 0:0, domácí tři zápasy v řadě neprohráli, Ševci stále bez výhry

Brněnský Artis v první lize neprohrál tři zápasy za sebou, zároveň ale nováček soutěže doma ještě nevyhrál. Ve 13. kole se mu naskytne ideální šance s posledním Zlínem.
Fotbalisté Zlína v posledním kole bodovali teprve podruhé v sezoně, když remizovali se Sigmou Olomouc 0:0. Zlín naposledy venku vyhrál v listopadu 2025.
R. Kašík - E. Fully, K. Pojezný, D. Plechatý, Š. Harazim - A. Labík, S. Boháč, Papalelé, E. Ndiaye, A. Alégué - Q. Adediran
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, P. Mukuba, D. Machalík - J. Didiba, M. Kratochvíl, M. Pišoja, M. Cupák, F. Appiah - T. Poznar
M. Pospíšil, T. Stoppen, A. Petrák, M. Jeřábek, I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, V. Vukadinovič, J. Borek, A. Carlén, D. Sarapata
L. Bartošák, A. Křapka, M. Fukala, O. Kukučka, D. Šmiga, M. Knobloch, T. Ulbrich, S. Kanu, D. Grygera, C. Nombil, J. Štefan