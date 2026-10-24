ONLINE: Zlín - Olomouc 0:0, Sigma má ideální šanci udržet se ve skupině o titul

Zlín stále čeká na první vítězství v aktuální sezoně. V posledních pěti zápasech první ligy získal pouze bod a na domácí půdě je zatím na nule.
Olomouc se bodově dotáhla na druhý Liberec právě po vyhraném duelu se Slovanem. Sigma v posledních pěti prvoligových zápasech nebodovala pouze jednou.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, P. Mukuba, M. Pišoja - C. Nombil, M. Kratochvíl, J. Štefan, D. Machalík, F. Appiah - T. Poznar
L. Bartošák, A. Křapka, T. Ulbrich, J. Didiba, O. Kukučka, D. Šmiga, Š. Bachůrek, S. Kanu, M. Cupák, D. Grygera, P. Emmanuel
J. Kliment, T. Huk, J. Spáčil, M. Hruška, D. Tkáč, H. Mikaelsson, F. Slavíček, J. Dembe, P. Baráth, A. Pavlešič, A. Ekeroth