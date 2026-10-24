ONLINE: Zbrojovka - Bohemians 1:0, proti rozjetým Pražanům se rychle trefuje Dante

Zbrojovka Bohemians porazila naposledy v roce 2018. Brněnští fotbalisté se po výhře se Slováckem nacházejí v horní části tabulky a návrat do první ligy se jim zatím daří.
Hráči Bohemians mají možnost navázat na dva vyhrané zápasy v první lize za sebou. Hrdinou obou zápasů se stal ofenzivní záložník Aleš Čermák, který oba duely rozhodl jedním gólem.
2. A. Dante
A. Hrdina - J. Klíma, J. Pokorný, F. Vedral - L. Penxa, P. Ševčík, Š. Langer, A. Dante - M. Rymarenko, T. Vachoušek, D. Vašulín
T. Frühwald - M. Kadlec, D. Lischka, M. Havel - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - J. Matoušek, R. Květ, L. Almási
L. Ezeh, B. Kanakimana, Kaká, E. Hunal, A. Soliu, P. Čavoš, J. Zmrhal, T. Břečka, J. Janetzký, A. Vaníček, O. Prodělal
V. Zeman, B. Sakala, S. Obinaja, P. Kareem, Š. Černý, D. Heidenreich, L. Krobot, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, M. Banda