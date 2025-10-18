Teplice v posledních týdnech: zatím tři remízy v řadě a naposledy výhra 3:1 na Dukle. Mezi soupeři z nejvyšších pater ale jen bezgólový výlet na Sigmu. Až teď přichází další větší test.
Liberec sice v lize prohrál naposledy na konci sprna, v závěru září ale nezvládl pohárové utkání s Artisem Brno a ze soutěže se poroučel po penaltách.
Naposledy doma nevstřelil ani gól Bohemians (0:0). Jak si povede v Teplicích?
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - J. Švanda, M. Bílek, D. Trubač, M. Radosta, D. Mareček - M. Kozák, J. Auta
T. Koubek - A. N’Guessan, A. Kayondo, Š. Gabriel - V. Stránský, M. Hlavatý, E. Mahmič, P. Dulay, L. Masopust - L. Mašek, R. Krollis
M. Riznič, J. Jakubko, D. Danihel, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, J. Fortelný, R. Jukl, M. Pulkrab, L. Krejčí, L. Mareček
A. Soliu, T. Diakité, M. Icha, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Hodouš, D. Plechatý, J. Koželuh, P. Juliš, L. Letenay, J. Mikula