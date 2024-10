Wiesner do repre, zpívala Letná. Je to příjemné, budu doufat, smál se střelec

Úsměv mu na tváři vydržel i několik minut po gólu. Zaplněné tribuny na Letné totiž spustily chorál: „Wiesner do repre, do repre, Wiesner do repre.“

„Už jsem to tady párkrát říkal, je to příjemné, když vám fanoušci vymyslí pokřik. Takže se mi to poslouchá dobře,“ pravil Wiesner.

V nominaci reprezentace se párkrát objevil před třemi lety pod trenérem Jaroslavem Šilhavým a nastoupil dohromady ke třem zápasům. Od té doby pozvánku nedostal. Při posledním srazu měl národní tým menší personální krizi na krajích obrany, když vypadli jeho kluboví spoluhráči Ryneš se Zeleným, ale ani tak na něj místo nezbylo.

„Byl jsem jenom náhradník a čekal jsem, ale nikdo se neozval. Uvidím, jestli nějaká pozvánka přijde. Budu doufat,“ pokrčil rameny Wiesner.

Proti Liberci svým gólem v osmé minutě otevřel skóre. Matěj Ryneš na levé straně dobře zakombinoval s Indritem Tucim a poslal přesný centr na zadní tyč, kde celou akci uzavřel právě Wiesner.

„Ryneš mě tam skvěle viděl a já tu zadní tyč rád zavírám. Poslal mi výborný centr a já to dobře zakončil,“ říkal sedmadvacetiletý wingbek, jenž se trefil poprvé od konce července, kdy dal gól na Shamrocku (2:0) v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Takřka totožnou akci pak oba sparťanští krajní obránci zopakovali v úvodu druhé půle. Wiesner se do hlavičky musel položit v těžké pozici, navzdory tomu ji však zvládl nasměrovat nebezpečně pod břevno, ale Bačkovský ji bravurně vytáhl na roh.

„Víme o sobě, že tam ten druhý ze svojí strany nabíhá. U té druhé šance to Sadílek trochu tečoval, takže bylo štěstí, že jsem vůbec zakončil,“ popsal Wiesner.

Jenže pak soupeř v 63. minutě srovnal. V tu chvíli se možná některým fanouškům na stadionu vybavily vzpomínky na poslední domácí ligový zápas, kdy Sparta proti Olomouci ztratila jednobrankový náskok a prohrála 2:3.

To se ale proti Liberci neopakovalo, jelikož deset minut před koncem rozhodl střídající Lukáš Haraslín.

„My už jsme si o poločase řekli, aby to nebylo jako s Olomoucí. Chtěli jsme přidat druhou braku, což se nám nakonec povedlo o něco později. Ale nezatrnulo nám. Víme že jsme doma silní, ženou nás fanoušci, takže jsme po tom vyrovnání neznervózněli,“ zdůraznil Wiesner.

Ten už v tu chvíli na hřišti nebyl, jelikož ho trenér Lars Friis stáhl krátce po inkasované brance.

Nahradil ho Martin Suchomel, jenž si připsal asistenci právě u Haraslínova vítězného gólu. I díky němu Sparta po dvou ligových porážkách konečně vyhrála.

„Zápasy po reprezentační pauze nikdy nejsou příjemné, zvlášť po dvou porážkách,“ pravil Wiesner. „Takže teď se na Manchester určitě pojede líp,“ připomněl středeční duel, který Spartu čeká v Lize mistrů.

Zatímco proti Liberci většinu času hrála s balonem, na Manchesteru City bude naopak sama spoléhat především na defenzivu. „Hodně se těším, hlavně na prostředí, bude to určitě skvělý zážitek a snad přivezeme dobrý výsledek,“ uzavřel Wiesner.