ONLINE: Slovácko - Sparta, v základu Kadeřábek, Haraslín není ani na lavičce

Slavia v sobotu doma jen remizovala 0:0 se Zlínem, takže oba týmy mají aktuálně shodně 26 bodů. Spartu ale zápas 12. kola teprve čeká.
Na Slovácku nastoupí v následující sestavě: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Mercado.
Sparta může navázat na sérii pěti soutěžních zápasů bez porážky, naposledy doma remizovala v derby se Slavií 1:1.
Spartu ve čtvrtek čeká druhé utkání základní fáze Konferenční ligy v chorvatské Rijece, kde zabojuje o další tři body do společné tabulky. Úvodní duel se Shamrockem zvládla 4:1.
To Slovácko se trápí na druhém konci ligové tabulky, se sedmi body je na tom společně s Pardubicemi a Duklou nejhůř ze všech. Naposledy bralo bod za remízu 0:0 v Mladé Boleslavi, předtím podlehlo 1:2 Karviné.
J. Borek - M. Koscelník, M. Rundič, A. Stojčevski, G. Ndefe - M. Šviderský, V. Daníček, P. Blahút, M. Trávník, D. Barát - Ž. Medved
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
M. Kvasina, M. Havlík, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Heča, P. Juroška, A. Marinelli, J. Hamza
S. Mannsverk, J. Martinec, J. Surovčík, J. Kuchta, L. Sadílek, J. Zelený, G. Kuol, Á. Preciado, M. Suchomel, S. Eneme