ONLINE: Slovácko - Sparta, v základu Kadeřábek, Haraslín není ani na lavičce

14:37
Sparťanští fotbalisté se mohou vrátit na první příčku ligové tabulky a v případě vítězství navýšit svůj náskok na tři body. Ve 12. kole hrají na Slovácku, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15.30.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič napřahuje ke střele v pokutovém území Slovácka. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Slavia v sobotu doma jen remizovala 0:0 se Zlínem, takže oba týmy mají aktuálně shodně 26 bodů. Spartu ale zápas 12. kola teprve čeká.

Na Slovácku nastoupí v následující sestavě: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Mercado.

Sparta může navázat na sérii pěti soutěžních zápasů bez porážky, naposledy doma remizovala v derby se Slavií 1:1.

Spartu ve čtvrtek čeká druhé utkání základní fáze Konferenční ligy v chorvatské Rijece, kde zabojuje o další tři body do společné tabulky. Úvodní duel se Shamrockem zvládla 4:1.

To Slovácko se trápí na druhém konci ligové tabulky, se sedmi body je na tom společně s Pardubicemi a Duklou nejhůř ze všech. Naposledy bralo bod za remízu 0:0 v Mladé Boleslavi, předtím podlehlo 1:2 Karviné.

19. 10. 2025 15:30
Slovácko : Sparta 0 : 0
()
J. Borek - M. Koscelník, M. Rundič, A. Stojčevski, G. Ndefe - M. Šviderský, V. Daníček, P. Blahút, M. Trávník, D. Barát - Ž. Medved
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
M. Kvasina, M. Havlík, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Heča, P. Juroška, A. Marinelli, J. Hamza
S. Mannsverk, J. Martinec, J. Surovčík, J. Kuchta, L. Sadílek, J. Zelený, G. Kuol, Á. Preciado, M. Suchomel, S. Eneme
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
2. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
