ONLINE: Slavia - Zlín 0:0, chytá Markovič, hrají i Cham či Zmrzlý. V útoku Chorý

Autor:
Sledujeme online   17:15
Slávističtí fotbalisté dál bojují o čelo tabulky Chance Ligy, ve dvanáctém kole jim k dočasnému prvenství stačí porazit Zlín, nováčka a také překvapení dosavadní sezony. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávisté před reprezentační pauzou remizovali 1:1 v derby na Spartě, což nijak nezměnilo poměry na prvních místech. Sparťanský náskok jednoho bodu zůstal, a může se tedy po tomto kole pořadí změnit.

Když v Edenu zvítězí Slavia, minimálně do neděle zůstane první. Spartu čeká výjezd na Slovácko.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský posílá do sobotního zápasu následující sestavu: Markovič – Bořil, Chaloupek, Zima, Zmrzlý – Moses, Oscar, Cham – Kušej, Chorý, Provod.

Stále chybí zraněný brankář Staněk, nejsou k dispozici ani Douděra, Holeš, Ogbu či Schranz, který se kurýruje po reprezentačním srazu slovenského výběru.

Slávisté se potřebují naladit na třetí duel v Lize mistrů, už v pondělí vyrazí do Bergama, kde se ve středu utkají s Atalantou.

Ale nejdřív nováček ze Zlína. Ten před zahájením ligového víkendu držel pátou příčku a potvrzuje, že se mu návrat do nejvyšší soutěže daří. Sice naposledy ztratil body za domácí remízu s Baníkem (1:1), předtím ale zvítězil v Plzni 1:0.

Jak si povede na Slavii?

12. kolo

6. kolo

13. kolo

11. kolo

12. kolo

SK Slavia Praha „B“– Slavia Hanácká Kroměříž

19. 10. • 10:15 • Fotbalový stadion Radotín, Radotín

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...

17. října 2025  13:10,  aktualizováno  14:54

