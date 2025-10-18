ONLINE: Slavia - Zlín 0:0, chytá Markovič, hrají i Cham či Zmrzlý. V útoku Chorý

Slávisté před reprezentační pauzou remizovali 1:1 v derby na Spartě, což nijak nezměnilo poměry na prvních místech. Sparťanský náskok jednoho bodu zůstal, a může se tedy po tomto kole pořadí změnit.
Když v Edenu zvítězí Slavia, minimálně do neděle zůstane první. Spartu čeká výjezd na Slovácko.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský posílá do sobotního zápasu následující sestavu: Markovič – Bořil, Chaloupek, Zima, Zmrzlý – Moses, Oscar, Cham – Kušej, Chorý, Provod.
Stále chybí zraněný brankář Staněk, nejsou k dispozici ani Douděra, Holeš, Ogbu či Schranz, který se kurýruje po reprezentačním srazu slovenského výběru.
Slávisté se potřebují naladit na třetí duel v Lize mistrů, už v pondělí vyrazí do Bergama, kde se ve středu utkají s Atalantou.
Ale nejdřív nováček ze Zlína. Ten před zahájením ligového víkendu držel pátou příčku a potvrzuje, že se mu návrat do nejvyšší soutěže daří. Sice naposledy ztratil body za domácí remízu s Baníkem (1:1), předtím ale zvítězil v Plzni 1:0.
Jak si povede na Slavii?