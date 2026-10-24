ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav 0:0, chytá Domčak, hraje i Diakité. Na hrotu Chytil

Slavisté poprvé bodovali v rámci letošní Ligy mistrů. V tureckém Istanbulu odehráli náročné utkání a remizovali 2:2.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Mladé Boleslavi následující sestavu: Domčak – Isife, Holeš, N’Guessan, Kubiak – Diakité, Sadílek, Nowak – Ayaosi, Chytil, Provod.
Kromě dlouhodobých marodů a vykartovaného (a z kádru vyřazeného) Chorého schází také brankář Markovič, jehož zastoupí mladý Domčak, a také Piták, autor branky na 2:2 s Fenerbahce.
Pražané v posledním prvoligovém zápase, který odehrávali kvůli červené kartě Tomáše Chorého v deseti, remizovali s Hradcem 0:0.
Mladá Boleslav po dvou nezdarech zabrala, když doma porazila Teplice 1:0. Venkovní utkání první ligy nevyhrála šestkrát za sebou.