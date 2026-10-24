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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav 0:0, chytá Domčak, hraje i Diakité. Na hrotu Chytil

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Sledujeme online   17:05

Slávistický záložník Lukáš Provod (vpravo) se snaží dostat před mladoboleslavského Denise Donáta. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slávističtí fotbalisté po remízovém utkání v rámci Ligy mistrů ve 12. kole první ligy hrají proti dalšímu týmu z vrchu tabulky. Jejich soupeřem je Mladá Boleslav. Domácí v sezoně ještě neprohráli, ale minulý víkend ztratili s Hradcem. Utkání můžete sledovat v online reportáži od 18.00.

Slavisté poprvé bodovali v rámci letošní Ligy mistrů. V tureckém Istanbulu odehráli náročné utkání a remizovali 2:2.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Mladé Boleslavi následující sestavu: Domčak – Isife, Holeš, N’Guessan, Kubiak – Diakité, Sadílek, Nowak – Ayaosi, Chytil, Provod.

Kromě dlouhodobých marodů a vykartovaného (a z kádru vyřazeného) Chorého schází také brankář Markovič, jehož zastoupí mladý Domčak, a také Piták, autor branky na 2:2 s Fenerbahce.

Pražané v posledním prvoligovém zápase, který odehrávali kvůli červené kartě Tomáše Chorého v deseti, remizovali s Hradcem 0:0.

Mladá Boleslav po dvou nezdarech zabrala, když doma porazila Teplice 1:0. Venkovní utkání první ligy nevyhrála šestkrát za sebou.

Chance Liga 2026/2027
24. 10. 2026 18:00
Slavia : Ml. Boleslav
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
3. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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