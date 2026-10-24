Dostal pásku a dal gól. Ale mrzí nás, že přišel pozdě, litoval slávista Chytil

„Jsem za to rád a nechci aby to vyznělo blbě, protože samozřejmě to je speciální, když ve Slavii navléknete kapitánskou páskou,“ navázal.
Zklamání z remízy zkrátka skrýt nedokázal.
Zvlášť když Slavia svého soupeře po změně stran zatlačila a připsala si celkem 29 střeleckých pokusů. On sám nastřelil břevno a předtím v dobré pozici v pádu na malém vápně nedokázal zakončit.
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Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila
„Věřil jsem, že ten gól dáme a že pak dáme i druhý, ale bohužel ten první přišel pozdě a už jsme poté do vápna nestihli dostat balony, které jsme potřebovali. Ale věřil jsem,“ pronesl Chytil.
„Hlavně v první půli to byl špatný výkon. Bylo to jako s Hradcem. První půle špatná, druhá lepší, ale čekal jsem, že z toho tlaku zvládneme dát dva góly. Mrzí nás, že to snížení přišlo pozdě.“
Pro Slavii to mimochodem byla třetí remíza v řadě a celkově čtvrté utkání bez výhry – dvakrát to bylo v lize, dvakrát v Champions League.
„Remízu na Fenerbahce asi bereme, ale ty ostatní zápasy byly určitě ztráty a bohužel se nám takhle sešly. Musíme do toho líp vstoupit. Dřív se nám zápasy dařilo třeba rozhodnout dřív, teď se do nich nemůžeme dostat.“
Boleslav dlouho sahala po skalpu Pražanů, v závěru si ale vzal slovo Mojmír Chytil! 🧏 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/Nco4sV8DRk— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) October 24, 2026
Chytil mimochodem v této sezoně odehrál teprve podruhé (a poprvé od začátku srpna) celých 90 minut.
Teď ale vyhlíží víc šancí, když Slavia z kádru vyřadila jeho konkurenta a dosavadního útočníka číslo jedna Tomáše Chorého, jenž byl minulý víkend vyloučen, když sudímu Všetečkovi ukázal zdvižený prostředníček.
„Přijímám každou roli, jakou roli mi trenér dá. Když na mě ukáže do základu, tak chci hrát co nejlíp aby tým vyhrál, což mě mrzí, že se tentokrát nepovedlo. Tuším, že těch šancí teď můžu dostat víc, ale je to na trenérovi. Já chci být hlavně platný.“
Je ale jasné, že s ním to na hrotu bude jiné.
„První půle od něj byla mizerná, ale někdy tam toho hráče musíte nechat, protože bylo jasné, že jestli někdo dá ve vápně gól, tak to bude on. Ale taky potřebuje podporu, aby měl šanci se prosadit. Potřebujeme do vápna dostat víc hráčů a ne aby se nám toulali po krajích hřiště,“ kritizoval kouč Jindřich Trpišovský.
„Určitě to jiné je. Chorý je atypický útočník a jiného takového Slavia nemá. Ale já si myslím, a to není nic proti němu, že teď je Slavia pohyblivější. Je tam hodně rychlostních typů a i jak hrají v evropských zápasech, tak je ta její hra pestřejší a v tom je to náročnější na bránění. Zároveň možná bez Chorého nevytváří takový tlak v pokutovém území, takže má to výhody i nevýhody,“ zamyslel se kouč Boleslavi Aleš Majer.
Střelecky se ale Slavia zejména v této sezoně trápila, i když měla Chorého.
A jen díky Chytilovi má z utkání s Boleslaví alespoň bod.