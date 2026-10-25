ONLINE: Plzeň - Pardubice 0:0, dokáže se Viktoria po evropském nezdaru oklepat?

Zatímco v Evropské lize Plzeň ještě nezískala ani bod, v první lize má dvě výhře v řadě. V obou zápasech se trefil Christopher Kabongo, který má na kontě letos už pět branek a patří k nejlepším střelcům soutěže.
Fotbalové Pardubice jsou na vzestupu, vyhrály tři z posledních čtyř utkání – s Baníkem a Bohemians shodně 2:1 a naposledy 3:0 s posledním Zlínem.
F. Wiegele - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Memič, J. Panoš, D. Višinský - C. Kabongo
V. Neuman - E. Godwin, D. Krčík, D. Halinský, T. Boledovič - M. Icha, M. Hlavatý, G. Botos - A. Tanko, V. Drchal, E. Samuel
D. Ťapaj, S. Lawal, T. Ladra, M. Vydra, D. Vavro, A. Sojka, C. Souaré, M. Toure, B. Faal, S. Pirgič, T. Pališčák
J. Trédl, D. Smékal, J. Šerák, J. Noslin, R. Mahuta, M. Traore, T. Jelínek, J. Zima, A. Ouattara, M. Reil