ONLINE: Pardubice - Ml. Boleslav 0:0, hosté v deseti! Matoušek viděl v úvodu červenou

Odchod plzeňského trenéra Miroslava Koubka rozpoutal rošády. Až jeho někdejší asistent Jan Trousil zakotvil v Pardubicích. Teď je poprvé vede coby hlavní kouč ve 12. kole Chance Ligy proti Mladé Boleslavi. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Momentka z utkání mezi Pardubicemi a Mladou Boleslaví. Zleva hostující Matyáš Vojta, vpravo domácí Louis Lurvink. | foto: ČTK

Dočasný trenér Jiří Krejčí, který v Pardubicích strávil důležité roky během jejich postupu do nejvyšší soutěže, tým provedl náročným obdobím po odchodu Davida Střihavky. A v týdnu je předal Trousilovi.

Bývalý plzeňský asistent dříve vedl ve druhé lize Vyškov, kde byl do roku 2023. Teď se zase na místo hlavního kouče vrací.

Pardubice chtějí navázat na vítězství 2:1 nad Karvinou, které přišlo před reprezentační pauzou a bylo první v aktuální ligové sezoně. Díky němu se v tabulce dotáhly na Duklu a Slovácko, které mají shodně sedm bodů.

O moc lépe na tom není Mladá Boleslav s devíti, jenže má nedohraný zápas s Bohemians k dobru. Naposledy remizovala 0:0 se Slováckem, předtím padla 0:2 v Jablonci. Podaří se jí získat první ligové vítězství od poloviny září?

18. 10. 2025 15:00
Zápas probíhá
Pardubice : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Šerák - J. Trédl, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, M. Lexa - V. Sychra, F. Vecheta, A. Tanko
Sestavy:
J. Floder - D. Kostka, F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - R. Macek, D. Pech, F. Lehký, M. Ševčík, S. John - M. Vojta
Náhradníci:
D. Smékal, Š. Míšek, J. Noslin, D. Teah, L. Krobot, T. Solil, M. Surzyn, D. Šimek, F. Šancl, R. Saarma, L. Charatišvili
Náhradníci:
D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, V. Hora, D. Langhamer, D. Kozel, A. Mandous, J. Klíma, N. Penner, J. Zíka, J. Kolařík
Červené karty:
Červené karty:
16. F. Matoušek
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
