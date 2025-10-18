ONLINE: Pardubice - Ml. Boleslav 0:0, hosté v deseti! Matoušek viděl v úvodu červenou

Dočasný trenér Jiří Krejčí, který v Pardubicích strávil důležité roky během jejich postupu do nejvyšší soutěže, tým provedl náročným obdobím po odchodu Davida Střihavky. A v týdnu je předal Trousilovi.
Bývalý plzeňský asistent dříve vedl ve druhé lize Vyškov, kde byl do roku 2023. Teď se zase na místo hlavního kouče vrací.
Pardubice chtějí navázat na vítězství 2:1 nad Karvinou, které přišlo před reprezentační pauzou a bylo první v aktuální ligové sezoně. Díky němu se v tabulce dotáhly na Duklu a Slovácko, které mají shodně sedm bodů.
O moc lépe na tom není Mladá Boleslav s devíti, jenže má nedohraný zápas s Bohemians k dobru. Naposledy remizovala 0:0 se Slováckem, předtím padla 0:2 v Jablonci. Podaří se jí získat první ligové vítězství od poloviny září?
J. Šerák - J. Trédl, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, M. Lexa - V. Sychra, F. Vecheta, A. Tanko
D. Smékal, Š. Míšek, J. Noslin, D. Teah, L. Krobot, T. Solil, M. Surzyn, D. Šimek, F. Šancl, R. Saarma, L. Charatišvili
D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, V. Hora, D. Langhamer, D. Kozel, A. Mandous, J. Klíma, N. Penner, J. Zíka, J. Kolařík
16. F. Matoušek