Jemelka jen žlutá, Ramírezovo vyloučení také v pořádku. Komise sudí podržela

Sám po zápase uznal, že klidně mohl vyfasovat červenou. Plzeňský stoper Václav Jemelka ale za svůj zákrok na Aleše Čermáka z Bohemians dostal jen žlutou kartu. A podle komise rozhodčích správně. Stejně tak byl podle ní na druhé straně správně vyloučen domácí Ramírez, jenž o několik minut dříve zezadu přišlápl Dweha.

Sudí Jakub Wulkan ukazuje červenou kartu Ericu Ramírezovi z Bohemians. | foto: Pavel Mazáč / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Byly to dva momenty, které v zápase, jenž Plzeň nakonec vyhrála 1:0, vzbudily vášně. „Zase mi chybí konzistence,“ čertil se kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

První okamžik nastal 68. minutě. Ramírez se nechal předskočit Dwehem a následně mu přišlápl achilovku.

„Ramírez je pouze v lehkém pohybu, není tam vysoká intenzita, není to v běhu,“ hodnotil ve studiu televize Oneplay expert Antonín Rosa. Komise to ale viděla jinak.

„V 68. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva. Hráč domácího družstva nataženou nohou zasáhl zezadu soupeře podrážkou do achilovky, bez možnosti hrát míčem,“ vysvětlila.

O několik minut později následovala sporná situace na druhé straně.

Čermák byl u balonu jako první, vypíchl ho a následně ho Jemelka nataženou nohou zasáhl přímo na koleno, byť se ji viditelně snažil stáhnout. I proto sudí Wulkan vytáhl jen žlutou kartu.

Sám Jemelka ale po zápase uznal: „Na červenou to bylo, i když jsem samozřejmě rád, že ji rozhodčí nevytáhl.“ A kouč Veselý přidal: „Běžte se podívat do kabiny, jakou má Aleš na noze tržnou ránu.“

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Podle komise však rozhodčí situaci vyhodnotil správně.

„V 75. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči hostujícího družstva. Hráč hostujícího družstva ve snaze hrát míčem šel sice podrážkou vysoko proti noze soupeře, ale svoji nohu stahoval a soupeře zasáhl pouze minimálně,“ zdůraznila.

Plzeň, která v zápase vedla od 9. minuty, nakonec i v početní převaze náskok uhlídala a premiéru pod koučem Hyským zvládla vítězně.

Čanturišvili žlutá, vyloučení v Boleslavi správně

I zbylé dva momenty, k nimž se komise v komuniké vyjádřila, se týkají červených karet.

V zápase Jablonce s Duklou rozhodčí Szikszay, jenž pískal prvoligové utkání po sedmi měsících, nejprve udělil červenou kartu domácímu Čanturišvilimu – Gruzínec totiž zvednutou kopačkou zasáhl do obličeje Šehoviče.

Opakované záběry ale ukázaly, že nejprve špičkou odehrál balon. I proto po kontrole u videa Szikszay svůj verdikt změnil.

„V 73. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva. Hráč domácího družstva nejprve zahrál míčem a následně lehce zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Rozhodčí původně chybně udělil červenou kartu, VAR správně intervenoval,“ řekla komise.

Kde pro změnu sudí správně vylučoval, bylo utkání Pardubic v Mladé Boleslavi.

Tanko pelášil sám na bránu a spadl po kontaktu s domácím Matouškem, jenž ho letmo zatáhl za rameno a pak mu zavadil o nohu. Jakmile rozhodčí odpískal faul, neměl jinou možnost, než udělit červenou.

„V 16. minutě utkání rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře. Hráč hostujícího družstva levou nohou přišlápl nohu soupeře, který byl před ním a následně ho kopl i pravou nohou,“ potvrdila komise.

Komise rozhodčích se tradičně vyjadřuje ke čtyřem vybraným momentům uplynulého kola. Zbylé situace si vyhodnocuje interně.

