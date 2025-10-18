Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Olomouc 0:0, domácí poprvé bez Hyského. Jak se jim povede?

Sledujeme online   14:38
Za sezonu a kousek odvedl velký kus práce, ale uznal, že je čas posunout se dál. Karvinští fotbalisté poprvé hrají bez předchozího trenéra Martina Hyského, který odešel do Plzně. Ve 12. kole Chance Ligy je vede Martin Jarolím. Jeho premiéru proti olomoucké Sigmě sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Hyský dovedl Karvinou v minulé sezoně na osmé místo v základní části, momentálně drží slezský celek stejnou příčku.

Z posledních pěti ligových zápasů zvládla Karviná zvítězit dvakrát, naposledy padla 1:2 v Pardubicích, předtím však stejným výsledkem porazila Slovácko a ještě zvládla z domácího poháru vypráskat 6:1 Táborsko.

Jak naváže pod Jarolímem?

Olomouckou Sigmu čeká generálka na další vystoupení v Konferenční lize. Aktuálně čtvrtý ligový celek v úvodním utkání padl 0:2 ve Florencii, poté porazil 2:0 Jablonec.

Po Karviné ho čeká na domácím hřišti polská Čenstochová.

Naladí se správně?

Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, A. Traoré, D. Krčík, J. Fleišman - R. Štorman, A. Labík, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, T. Kostadinov, A. Ghali - M. Mikulenka
Náhradníci:
S. Camara, L. Ezeh, S. Boháč, S. Šigut, O. Mrózek, J. Křišťan, V. Neuman, O. Condé, Y. Lawali
Náhradníci:
A. Dumitrescu, D. Janošek, T. Huk, F. Slavíček, Š. Langer, D. Vašulín, M. Tijani, J. Šíp, J. Navrátil, M. Hruška, V. Zahradníček
12. kolo

11. kolo

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha

26. 10. • 13:00 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
ONLINE: Karviná - Olomouc 0:0, domácí poprvé bez Hyského. Jak se jim povede?

18. října 2025  14:38

