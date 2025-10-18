ONLINE: Karviná - Olomouc 0:0, domácí poprvé bez Hyského. Jak se jim povede?

Hyský dovedl Karvinou v minulé sezoně na osmé místo v základní části, momentálně drží slezský celek stejnou příčku.
Z posledních pěti ligových zápasů zvládla Karviná zvítězit dvakrát, naposledy padla 1:2 v Pardubicích, předtím však stejným výsledkem porazila Slovácko a ještě zvládla z domácího poháru vypráskat 6:1 Táborsko.
Jak naváže pod Jarolímem?
Olomouckou Sigmu čeká generálka na další vystoupení v Konferenční lize. Aktuálně čtvrtý ligový celek v úvodním utkání padl 0:2 ve Florencii, poté porazil 2:0 Jablonec.
Po Karviné ho čeká na domácím hřišti polská Čenstochová.
Naladí se správně?
J. Lapeš - J. Chytrý, A. Traoré, D. Krčík, J. Fleišman - R. Štorman, A. Labík, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, T. Kostadinov, A. Ghali - M. Mikulenka
S. Camara, L. Ezeh, S. Boháč, S. Šigut, O. Mrózek, J. Křišťan, V. Neuman, O. Condé, Y. Lawali
A. Dumitrescu, D. Janošek, T. Huk, F. Slavíček, Š. Langer, D. Vašulín, M. Tijani, J. Šíp, J. Navrátil, M. Hruška, V. Zahradníček