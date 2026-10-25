Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Hradec Králové - Jablonec, navážou hosté na senzační remízu?

Autor: ,
Sledujeme online   12:30

Jablonecký záložník Filip Zorvan (vlevo) a Samuel Dancák z Hradce Králové | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V Hradci Králové se ve 12. kole Chance ligy představí fotbalisté Jablonce. Ti v týdnu senzačně remizovali v Konferenční lize s Brightonem 0:0. Zápas má výkop ve 13 hodin a můžete ho sledovat v online reportáži.

Hradec Králové v posledním zápase remizoval 0:0 na půde Slavie, kde se body nesbírají lehce. Z posledních tří zápasů to však byl jediný bod, který získal.

Jablonečtí fotbalisté nečekaně bodovali v zápase Konferenční ligy s favorizovaným Brightonem. Na domácí scéně nicméně vyhráli jediné ze čtyř posledních utkání.

Chance Liga 2026/2027
25. 10. 2026 13:00
Hradec Kr. : Jablonec
()
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - O. Mihálik, T. Slončík, T. Čvančara
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák, J. Sláma - R. Sedláček, S. Nebyla, V. Čanturišvili, F. Zorvan, G. Kuol - A. Růsek
Náhradníci:
M. Vágner, P. Vízek, A. Umar, F. Mielke, R. Abajas, J. Chvátal, D. Trubač, M. Valenta, M. van Buren
Náhradníci:
N. Okeke, R. Horák, D. Pavlovič, H. Ahl, S. Alioum, M. Polidar, D. Souček, J. Chramosta, J. Hanuš, E. Sobol, D. Hollý
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

12. kolo

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
4. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

ONLINE: Hradec Králové - Jablonec, navážou hosté na senzační remízu?

Sledujeme online
Jablonecký záložník Filip Zorvan (vlevo) a Samuel Dancák z Hradce Králové

V Hradci Králové se ve 12. kole Chance ligy představí fotbalisté Jablonce. Ti v týdnu senzačně remizovali v Konferenční lize s Brightonem 0:0. Zápas má výkop ve 13 hodin a můžete ho sledovat v online...

25. října 2026  12:30

Šulc podle L’Équipe letos dohrál, kvůli menisku přijde i o reprezentaci

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační...

25. října 2026  11:48

OBRAZEM: Teplický halloween. „Boží“ dres oblékla i moderátorka, lidi děsila jeptiška

Fanoušci Teplic v halloweenském dresu.

Halloween při ligovém utkání. Na teplických fotbalových Stínadlech se to během sobotní bitvy s brněnským Artisem hemžilo kostlivci či dýněmi, občerstvení prodávala hororová jeptiška a v kotli fandil...

25. října 2026  10:39

Hvězda je z formy. Kouč o Provodovi: Nemá dynamiku. Asi chyba, že hrál od začátku

Slávista Lukáš Provod (vlevo) a Denis Donát z Mladé Boleslavi

Před třemi měsíci přebíral cenu pro nejlepšího hráče uplynulé sezony. Co se děje s Lukášem Provodem v té aktuální? „Nedaří se mu, nemá sportovní formu, nemá akceleraci a dynamiku, na kterou byl...

25. října 2026  9:30

Drchal před zápasem s Plzní: Kluci na zápas s Kovym jistě něco vypíšou

Pardubický Václav Drchal hlavičkuje proti jablonecké přesile.

Je tam víc vazeb, než by vás na první dobrou možná napadlo. Před nedělním utkáním pardubických fotbalistů v Plzni, který se na západě Čech odehraje od 18 hodin, stojí za to připomenout pár věcí,...

25. října 2026  9:20

Sparťan v bráně deptal Eden. Vteřiny tu letí rychleji, říkal Vorel, sudího i tak chválil

Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel v zápase s Teplicemi.

Rozhodčí ještě ani nepískl do píšťalky a on už dostával sodu. Slávistický kotel, pod který napochodoval v prvním poločase, spustil nenávistné pokřiky vůči Spartě, kde byl Vojtěch Vorel od přípravek....

25. října 2026  7:37

Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá

Matěj Radosta pálí, zasahuje Richard Kašík.

Otrávili se z jídla, ale návrat do ligy si otrávit nenechali. Někteří fotbalisté Artisu Brno během jedné krušné noci ztratili až tři kilogramy váhy, po vynucené přestávce však navázali na úspěšnou...

25. října 2026  6:24

City poprvé prohrálo a Arsenal toho využil, Tottenham ovládl derby proti Chelsea

Zklamaní fotbalisté Manchesteru City po prohře s Aston Villou

Čtyřmi zápasy pokračovalo 8. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester City prohrál na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratil body. Arsenal porazil Everton 2:0 a bodově se tak dotáhl na čelo tabulky....

24. října 2026  13:20,  aktualizováno  21:12

Dostal pásku a dal gól. Ale mrzí nás, že přišel pozdě, litoval slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

V 85. minutě si od Tomáše Holeše převzal kapitánskou pásku a minutu nato vstřelil vyrovnávací gól. „Já jsem ani nevěděl, že ji dostanu. Holi mi ji předal a nějak jsem to nevnímal. Dal jsem hned gól,...

24. října 2026  21:11

Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe

Michal Cupák se raduje z gólu, kterým Zlín vyrovnal v domácím zápase s Olomoucí...

Na ten okamžik čekal dlouho – od prvního března, kdy dvěma zásahy srazil Plzeň. Teď Michal Cupák svým gólem zajistil Zlínu ve fotbalové Chance Lize proti Olomouci druhý bod v sezoně. „Dlouho jsem měl...

24. října 2026  20:39

Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

Slávističtí fotbalisté podruhé za sebou v Chance Lize jen remizovali. Ve 12. kole vydolovali bod z utkání s Mladou Boleslaví, která v Edenu dlouho vedla 1:0 po gólu Šuberta. Domácí měli ve druhé půli...

24. října 2026,  aktualizováno  20:01

Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok

Brněnský útočník Daniel Vašulín přechází přes Davida Lischku z Bohemians.

Společně zažili trenérské začátky v nižších soutěžích, studovali zaráz trenérskou licenci a dokonce spolu bydleli na pokoji. Teď proti sobě stojí v první lize a dobře vědí, že jeden druhého jen tak...

24. října 2026  18:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×