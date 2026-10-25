ONLINE: Hradec Králové - Jablonec, navážou hosté na senzační remízu?

Hradec Králové v posledním zápase remizoval 0:0 na půde Slavie, kde se body nesbírají lehce. Z posledních tří zápasů to však byl jediný bod, který získal.
Jablonečtí fotbalisté nečekaně bodovali v zápase Konferenční ligy s favorizovaným Brightonem. Na domácí scéně nicméně vyhráli jediné ze čtyř posledních utkání.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - O. Mihálik, T. Slončík, T. Čvančara
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák, J. Sláma - R. Sedláček, S. Nebyla, V. Čanturišvili, F. Zorvan, G. Kuol - A. Růsek
M. Vágner, P. Vízek, A. Umar, F. Mielke, R. Abajas, J. Chvátal, D. Trubač, M. Valenta, M. van Buren
N. Okeke, R. Horák, D. Pavlovič, H. Ahl, S. Alioum, M. Polidar, D. Souček, J. Chramosta, J. Hanuš, E. Sobol, D. Hollý