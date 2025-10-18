ONLINE: Bohemians - Plzeň, premiéra kouče Hyského. Bude vítězná?

Plzeň před reprezentační přestávkou ještě dočasně vedl dřívější asistent Marek Bakoš, ten po remíze 3:3 s Hradcem Králové následně přepustil místo právě Hyskému.
Bývalý trenér Karviné si s sebou přivedl nový realizační tým, vyhlásil ambiciózní plán a chystá se na ligu i Evropu. Plzeň dosud v Evropské lize získala čtyři body za remízu 1:1 v Budapešti a výhru 3:0 na Malmö. V domácí soutěži je na tom hůř, nezvítězila od poloviny září, poté padla na Spartě a nestačila ani na Zlín.
Právě to ukončilo angažmá trenéru Miroslavu Koubkovi.
Teď je na řadě Hyský.
Proti němu stojí Bohemians, kteří jsou neporažení od začátku srpna. Od té doby zapsali tři vítězství i remízy v lize a dva postupy v domácím poháru.
Naposledy hráli bez gólů v Liberci, předtím 2:2 s olomouckou Sigmou. Vyšlápnou si na Plzeň, která si bude stále ještě chvíli zvykat?
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, M. Hybš, V. Sinjavskij - N. Okeke, B. Sakala, A. Čermák, M. Ristovski, E. Ramírez - A. Júsuf
M. Jedlička - J. Paluska, S. Dweh, V. Jemelka - A. Memič, L. Červ, C. Souaré, K. Spáčil - M. Vydra, R. Durosinmi , P. Adu
T. Frühwald, Š. Černý, O. Mikuda, O. Kukučka, R. Hrubý, V. Smrž, V. Drchal, J. Šiman, J. Kovařík
A. Zeljkovič, J. Bello, M. Doski, C. Kabongo, S. Markovič, M. Tvrdoň, T. Ladra, M. Havel, L. Hejda