ONLINE: Baník - Hradec, probere domácí nový trenér Galásek?

Je to návrat, který se nečekal. Tomáš Galásek vede fotbalisty ostravského Baníku ve svém prvním utkání v roli hlavního trenéra v české lize. Ve 12. kole hostí Hradec Králové. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.
Baník v úvodu sezony doplatil na náročná předkola evropských pohárů a odchody opor. I proto se po třetině soutěže potácí na hraně mezi skupinou o udržení a prostředkem tabulky.

Naposledy remizoval 1:1 ve Zlíně a vyhlíží lepší výsledky.

Hradec na tom není o moc lépe, má o tři body víc a uzavírá prostřední skupinu na desátém místě. Naposledy ale obral o body Plzeň za remízu 3:3.

Kdo bude úspěšnější?

19. 10. 2025 13:00
Ostrava : Hradec Kr. 0 : 0
()
Sestavy:
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, D. Lischka, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, J. Boula, D. Planka, M. Havran - J. Pira
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čech, S. Dancák, J. Elbel - J. Kučera, V. Pilař, V. Darida, D. Horák - T. Slončík, A. Sojka, A. Griger
Náhradníci:
K. Pojezný, D. Holec, L. Almási, E. Šehič, M. Chaluš, C. Frýdek, T. Zlatohlávek, P. Jaroň, D. Owusu, A. Bewene
Náhradníci:
M. Vágner, A. Vlkanova, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Kubr, J. Uhrinčať, L. Hruška
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
2. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
