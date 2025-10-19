ONLINE: Baník - Hradec, probere domácí nový trenér Galásek?

Baník v úvodu sezony doplatil na náročná předkola evropských pohárů a odchody opor. I proto se po třetině soutěže potácí na hraně mezi skupinou o udržení a prostředkem tabulky.
Naposledy remizoval 1:1 ve Zlíně a vyhlíží lepší výsledky.
Hradec na tom není o moc lépe, má o tři body víc a uzavírá prostřední skupinu na desátém místě. Naposledy ale obral o body Plzeň za remízu 3:3.
Kdo bude úspěšnější?
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, D. Lischka, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, J. Boula, D. Planka, M. Havran - J. Pira
K. Pojezný, D. Holec, L. Almási, E. Šehič, M. Chaluš, C. Frýdek, T. Zlatohlávek, P. Jaroň, D. Owusu, A. Bewene
M. Vágner, A. Vlkanova, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Kubr, J. Uhrinčať, L. Hruška