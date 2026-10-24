ONLINE: Teplice - Artis 0:0, hosté po pauze mohou navázat na výhru z Hradce

Domácí po skvělém vstupu do sezony nevyhráli dva zápasy za sebou – doma s Olomoucí (0:0) a v Mladé Boleslavi (1:0)
Artis Brno usiluje po dvou týdnech o další překvapení. Po nečekané výhře v Hradci Králové (4:2) si musel kvůli nemoci odkládat duel s Bohemians.
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Kozák, I. Hopi
R. Kašík - A. Labík, D. Plechatý, K. Pojezný, N. Glossoa - D. Preisler, E. Fully, S. Boháč, A. Alégué - Q. Adediran, E. Ndiaye
J. Auta, J. Jakubko, K. Lichtenberg, J. Harušťák, L. Takács, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, M. Jeřábek, Papalelé, Š. Harazim, J. Borek, A. Petrák, M. Pospíšil, A. Carlén, D. Sarapata