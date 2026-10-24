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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Teplice - Artis 0:0, hosté po pauze mohou navázat na výhru z Hradce

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Sledujeme online   15:00

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Idrise Hopiho. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Tepličtí fotbalisté se mohou ve 12. kole po dvou nevyhraných zápasech dostat minimálně do neděle do skupiny o titul. Hráči Artisu by po týdenní pauze kvůli marodce velké části týmu rádi navázali na nečekanou výhru na půdě Hradce. Online reportáž můžete sledovat od 15.00.

Domácí po skvělém vstupu do sezony nevyhráli dva zápasy za sebou – doma s Olomoucí (0:0) a v Mladé Boleslavi (1:0)

Artis Brno usiluje po dvou týdnech o další překvapení. Po nečekané výhře v Hradci Králové (4:2) si musel kvůli nemoci odkládat duel s Bohemians.

Chance Liga 2026/2027
24. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Teplice : Artis Brno 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Kozák, I. Hopi
Sestavy:
R. Kašík - A. Labík, D. Plechatý, K. Pojezný, N. Glossoa - D. Preisler, E. Fully, S. Boháč, A. Alégué - Q. Adediran, E. Ndiaye
Náhradníci:
J. Auta, J. Jakubko, K. Lichtenberg, J. Harušťák, L. Takács, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
Náhradníci:
I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, M. Jeřábek, Papalelé, Š. Harazim, J. Borek, A. Petrák, M. Pospíšil, A. Carlén, D. Sarapata
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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