Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Slavia, Haraslín jen na lavičce, do hostující sestavy se vrací Bořil

Miloslav Novák
Sledujeme online   17:36
Vrchol podzimní části fotbalové Chance Ligy je tady. Pražské derby s pořadovým číslem 315 uzavírá program 11. kola. Domácí Sparta hájí před Slavií první příčku v tabulce. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Strkanice v závěru derby mezi Slavií a Spartou | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pražské rivaly dělí v tabulce jediný bod. Před oba se mohl odpoledne dostat Jablonec, jenže v Olomouci selhal a prohrál 0:2.

Sparta jde do zápasu po přesvědčivé čtvrteční výhře nad Shamrockem v Konferenční lize (4:1), předtím zdolala Baník na jeho hřišti 3:0.

Pro derby zvolil trenér Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Preciado, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Mercado. Pouze na lavičce tak začíná uzdravený kapitán Lukáš Haraslín.

Slavia je dosud v domácí soutěži neporažená, ale její výkony budí rozpaky. V Lize mistrů nejprve doma přišla v závěru o vedení nad Bodö/Glimt (2:2), v úterý pak nestačila na Inter (0:3).

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Minulý týden si poradila s Duklou 2:0 díky dvěma trefám navrátilce po trestu Chorého. Ten v sestavě nechybí ani tentokrát. Kouč Trpišovský sází na tato jména: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Bořil – Zafeiris, Oscar, Cham – Schranz, Chorý, Kušej.

Po více než měsíci se tak do sestavy vrací kapitán Bořil, kvůli zdravotním problémům naopak chybí brankář Staněk, kterého nahradí Markovič. K dispozici není ani Douděra, pouze na lavičce pak začíná Provod.

V uplynulé sezoně vždy derby vyhrál domácí tým. Na podzim a v nadstavbě Slavia (oba 2:1), na jaře pro změnu uspěla Sparta 2:0 po trefách Zeleného s Haraslínem.

Jak dopadne 315. derby? Sledujte v online reportáži.

Chance Liga 2025/2026
5. 10. 2025 18:30
Sparta : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, K. Kairinen, P. Vydra, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
Sestavy:
J. Markovič - Š. Chaloupek, T. Vlček, D. Zima - I. Schranz, C. Zafeiris, M. Oscar, J. Bořil - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
Náhradníci:
S. Mannsverk, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, J. Martinec, L. Haraslín, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Zelený, L. Sadílek, J. Kuchta
Náhradníci:
Y. Mbodji, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Prekop, D. Moses, M. Sadílek, L. Vorlický, L. Provod, O. Kolář, O. Zmrzlý, M. Chytil
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

11. kolo

12. kolo

Kompletní los

5. kolo

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Aktualizujeme

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37

ONLINE: Sparta - Slavia, Haraslín jen na lavičce, do hostující sestavy se vrací Bořil

Sledujeme online

Vrchol podzimní části fotbalové Chance Ligy je tady. Pražské derby s pořadovým číslem 315 uzavírá program 11. kola. Domácí Sparta hájí před Slavií první příčku v tabulce. Zápas má výkop v 18.30 a...

5. října 2025  17:36

ONLINE: Krejčí s Wolverhamptonem přidal další remízu, City hraje proti Brentfordu

Sledujeme online

Fotbalisté Crystal Palace ztratili jako poslední v Premier League neporazitelnost, když v 7. kole prohráli na hřišti Evertonu 1:2 gólem ve třetí minutě nastavení. Wolverhampton stále čeká na první...

5. října 2025  14:55,  aktualizováno  17:34

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Aktualizujeme

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  17:24

Rezerva Sparty popáté v řadě ve druhé lize padla, béčko Slavie porazilo Ostravu

Fotbalisté Sparty B ve 12. kole druhé ligy nestačili doma na Chrudim, podlehli jí 2:3 a utrpěli již pátou porážku v řadě. Východočeši drží stejně dlouhou sérii bez prohry a v neúplné tabulce se...

5. října 2025  12:48,  aktualizováno  16:09

Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance Ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:27

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Premium

Poletuje po zahrádce za domkem a trvá to, než se zastaví a vydechne. Na nohou je od rána, a jakmile dorazí hosti, dává si záležet, aby je neodbyl. Na dřevěnou lavici položí podsedáky a kmitá dál. „Co...

5. října 2025

Tahle domácí ztráta bolí nejvíc, mrzelo Kováče. Rychlý návrat marodů vyloučil

Bodovali popáté za sebou, velkou radost z toho ovšem neměli. Výsledek 0:0 s Bohemians byl v 11. kole Chance Ligy pro fotbalisty Liberce zkrátka málo. „Urputný zápas, remíza je asi zasloužená,“ uznal...

5. října 2025  9:36

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační...

5. října 2025  8:18

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a dostali se do čela tabulky. Do té doby vedoucí Liverpool totiž ve šlágru padl s Chelsea, které triumf 2:1 vystřelil v...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  21:01

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.