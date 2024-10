Slavia po derby vede ligu o šest bodů. Soutěž viděla už 33 červených karet

Slávisté vedli proti Spartě po brankách Mojmíra Chytila a Christose Zafeirise po dvaceti minutách už 2:0. Raketový start jenom potvrdil skvělou formu, v níž se ligový lídr nachází. Vždyť zatím neprohrál a naposledy ztratil už v prvním kole.

Po změně stran sice snížil střídající Albion Rrahmani, ale závěr si slávisté pohlídali. Přestože nervózní konec nebyl nejhezčí, když červenou kartu dostali hostující Martin Vitík a slávista Oscar Dorley.

Celkově to v probíhající sezoně nejvyšší soutěže byla vyloučení s pořadovými čísly 32 a 33, což je po deseti kolech abnormální počet.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay, jenž byl po roce nominován ke stejnému zápasu, měl radost, že se tentokrát utkání nezvrhlo. „Blázinec to byl, ale v derby mám fanouškovsky rád emoce. Většinu zápasu se hrál fotbal, podle mě skvělý a na obě strany. Ke konci vzplály emoce, možná kvůli výsledku, ale to do derby patří,“ vykládal poté před kamerami O 2 TV.

Od obou trenérů si pak vysloužil pochvalná slova.

Slavia ovládla ligové derby po dvou letech a pěti zápasech, Sparta po domácí blamáži s Olomoucí (2:3) podruhé v řadě prohrála.

„Ale je to jen bitva, ne válka. Budeme věřit naší cestě a zkusíme ztrátu co nejdřív snížit,“ prohlásil sparťanský kouč Lars Friis.

Vzdušný souboj o míč během derby pražských „S“.

„Pro mě to byl lepší a těžší zápas, než někdy hrajeme v Evropě. V minulé sezoně mělo pro nás derby po dobrých výkonech dvakrát hořký konec, teď je hezký pocit, že jsme zvítězili. Derby je nejvíc, bylo pro nás extrémně důležité. Ale sezona je ještě dlouhá, na tabulku nemá smysl koukat,“ přidal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

V oné tabulce aktuálně za druhou Spartou zůstává pouze o bod třetí Plzeň, jež v neděli porazila 2:0 Pardubice. Skóre otevřel talentovaný Tom Slončík a na sklonku třetí nastavené minuty přidal pojistku střídající Milan Havel.

Viktoria zvítězila poprvé po čtyřech soutěžních zápasech, Pardubičtí z posledních čtyř kol získali jediný bod a propadli se na předposlední 15. příčku.

V neděli se představila také Olomouc, jenže její domácí duel s Bohemians nejvíc poznamenalo brzké vyloučení nejlepšího soutěžního střelce Jana Klimenta, jenž v nepřerušené hře bez míče udeřil hostujícího Jana Vondru. Sudí Petr Hocek udělil červenou kartu po konzultaci s videem, které proběhlo až při čtvrtém přerušení.

Hosté už v závěru úvodního dějství využili přesilovku, trefili se Jan Matoušek a Júsuf Hilál, po změně stran snížil Matěj Mikulenka, ale v závěru uklidnil Bohemians střídající Václav Drchal.

Hanáci nenavázali na dvě vítězná kola, v tom minulém nečekaně porazili Spartu na jejím hřišti 3:2. Svěřenci trenéra Tomáše Janotky klesli na šesté místo. Pražané vyhráli po čtyřech kolech a posunuli se na 11. příčku.

Mladá Boleslav, která ve čtvrtek prohrála v úvodním kole Konferenční ligy 0:2 na hřišti arménského týmu FC Noah, nezvítězila v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a v tabulce je po třetí remíze v řadě devátá. Baník se vrátil na čtvrtou příčku.

V sobotu Jablonec zvítězil v podještědském derby v Liberci překvapivě vysoko 5:0. Zápas byl speciální hlavně pro jabloneckého trenéra Luboše Kozla, jenž v týmu soupeře ještě na jaře působil.

„Ale satisfakce je silné slovo. Mám samozřejmě radost, tohle by nikoho předtím nenapadlo,“ rozplýval se na tiskové konferenci.

V sobotu také Hradec Králové remizoval v Karviné bez branek, i když čtyřikrát trefil brankovou konstrukci. Po utkání zaujal sudí Ondřej Pechanec, který se omlouval za chyby, když dvakrát odvolal červenou kartu.

„Byl to příšerný výkon,“ kál se.

Slovácko pak vyhrálo v Českých Budějovicích 2:0, Teplice doma remizovaly s nováčkem pražskou Duklou 1:1.