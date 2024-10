Klimentův zkrat stál Sigmu body. Sudí ho vyloučil až ve čtvrtém přerušení

Olomoucký útočník se úplně mimo hru chvíli poštuchoval s hostujícím stoperem Vondrou, načež mu uštědřil pořádnou ránu loktem do břicha. Kliment rozhodně nedává soupeřům v soubojích nic zadarmo, ale takhle hrát nemůže. Jasná červená karta.

Jenže když sudí Hocek přerušil hru, protože se Vondra svíjel v bolestech, nechal po ošetření Klimenta bez karty. Až ve čtvrtém přerušení hry od inkriminovaného momentu si jej zavolal videorozhodčí. Hocek tak Klimenta vyloučil s téměř tříminutovým zpožděním.

Podle pravidel se sudí může v případě „hrubého nesportovního chování“ vrátit k incidentu i po několikátém přerušení hry, ale takhle amatérsky by se videoasistence rozhodně využívat neměla. Zvlášť když se systémem VAR rozhodčí pracují už téměř sedm let.

Dovedete si představit, že by Kliment dal v mezičase gól?

„Vyloučení byla klukovina. Zbytečně se nechal vyprovokovat. Soupeři do něj rýpali a drbali od začátku zápasu. Ale oplácení by samozřejmě žádný hráč neměl dělat. Rozhodčí nám vysvětlili, že když se jedná o nesportovní chování, může se vrátit kdykoliv. Akceptovali jsme to, stejně jsme to nemohli vrátit,“ okomentoval klíčový moment zápasu olomoucký trenér Tomáš Janotka.

„Vondra Klimenta několikrát provokoval. Sudí by měli být pozorní, protože i rýpaní a štípaní je faul. Jsou na to čtyři, kdyby to pískli, k červené by nedošlo. Ale říkám: Musíme se i tak udržet nad věcí, oplácet se nesmí,“ dodal kouč.

Třetí zápas, třetí červená

„Vyloučení nás vyhodilo z rytmu, neuměli jsme se srovnat. Těžko jsme hráčům říkali, aby se zklidnili. Domácí si vytvořili tlak i v deseti, byť víceméně to bylo ze standardních situací,“ pověděl trenér Bohemians Jaroslav Veselý, který už dnes přivítá Klimenta na reprezentačním srazu jako asistent národního týmu.

„Asi to moc probírat nebudeme, nároďák je jiná věc. Nechci mluvit za Klimenta, ale obecně jsou tyhle karty zbytečné. Škoda pro něj i pro Sigmu, protože měl skvělou formu. Myslím, že za tohle dostane vyšší trest. Podle mě může stát tři čtyři zápasy, klidně až do příští reprepauzy, takže v součtu tak měsíc a půl,“ sečetl Veselý s tím, že Bohemians nehráli se záměrem Klimenta vyprovokovat k nějaké zákeřnosti.

Olomouc sice i v deseti hráčích dokázala bezzubé Bohemians zatlačit, jenže hned z první vážnější akce se krásnou ránou trefil Matoušek, na něhož po chvíli navázal Yusuf.

Janotka v poločase stáhl kreativce Vodháněla se Zorvanem a na hrot vyslal kladiva Muritalu s Fialou. Změna nakonec přinesla kýžený efekt, když vrácený míč do pokutového území dopravil do sítě Mikulenka. Jenže ze série standardních situací domácí nic nevytěžili, naopak po kontru skóroval Drchal.

Ligu teď čeká reprezentační přestávka, po níž Sigma zavítá do Hradce Králové. Určitě to bude bez Klimenta, který za deset zápasů stihl devět gólů. „S napětím budeme očekávat výši trestu,“ neskrýval Janotka.

Hráči Bohemians slaví gól Jana Matouška v utkání proti Sigmě Olomouc.

Jeho hoši dostali už třetí červenou v posledních třech zápasech. „Bavíme se o tom. Trend je teď červený,“ řekl Janotka v narážce na minulé kolo Chance ligy, v němž padlo hned devět červených karet.

„Červené katy mění zápasy stejně jako góly. Samozřejmě mi naše bilance vadí, ale je potřeba brát v potaz, za co jsme karty dostali. Dohnálek nevyřešil dobře situaci, kdy byl poslední, Šíp na Spartě dostal druhou žlutou, protože to přehnal s razancí v souboji. druhá žlutá. My si všechno disciplinárně řešíme, kluci se potrestají sami tím, že nemohou hrát. I pro mě bylo těžké nedostat kartu, ale kousnul jsem se,“ poznamenal Janotka.

Koho vyšle do boje místo Klimenta prozradit nechtěl. „Může tam hrát Fiala, Muritala i Mikulenka. Všichni odvedli v druhém poločase velký kus práce. I díky nim jsme byli lepším týmem, obranu soupeře větrali,“ myslel si Janotka. Nadějně to vypadá i s návratem zraněného Juliše. Magnetická rezonance vyloučila přetržené vazy v koleni.