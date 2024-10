Musím hru postavit na poctivých výkonech, míní plzeňský střelec Slončík

„Jsem rád, že se mi podařilo trefit. Já to teď musím postavit na poctivých výkonech, abych získal trenérovu důvěru. A postupně k tomu přidal svůj herní nadstandard, o kterém jsem přesvědčený, že ho mám,“ líčil po vítězství 2:0 Slončík, který Plzeň posílil před sezonou ze Zlína.

Byl to náročnější zápas, než jste čekali?

Určitě nebyl jednoduchý, ale věděli jsme, že to tak bude. Škoda, že jsme na začátku nevstřelili žádný gól, ten by nám určitě pomohl. Pak jsme se herně trápili, ale o to cennější je tohle vítězství. Zvládli jsme to a máme tři body.

Při vašem gólu jste byl v pravý čas na správném místě?

Byl tam centr od Šulce z pravé strany, Cadu skvěle zavíral zadní tyč a vracel balon hlavou před branku. Já věděl, že mě to přeletí a jen pak tušil, že by se to ke mně mohlo vrátit. Když jsem viděl balon, tak jsem se snažil jej trefit do brány a naštěstí to tam spadlo. Tím gólem jsme se pak trošku uklidnili.

Čím to, že jste se v závěru strachovali o tři body?

Jak jsem říkal, nebyl to jednoduchý zápas, Pardubice byly vzadu dobře organizované a i dopředu nebezpečné. Z naší strany tam bylo hodně nevynucených chyb, špatných přihrávek, ze kterých potom pramenily jejich brejky. Naštěstí nás Martin Jedlička zase podržel a dotáhli jsme utkání k výhře.

Chance Liga @chanceliga Spolupráce na trase Šulc - Cadu - Slončík vyšla na výbornou 👏 https://t.co/knjdvuQPIc oblíbit odpovědět

Projevila se na vás únava z předchozích zápasů?

Je to možné, ale spíš nám chyběla taková lehkost v kombinaci a herních situacích. Program je náročný, a proto uvítáme reprezentační pauzu. Ale i v té únavě bychom měli zápasy herně zvládnout lépe než s Pardubicemi.

Jak se na vás osobně podepisuje náročný program a cestování?

Já toho nemám v nohách tolik jako kluci, kteří mají plnou zátěž. Mně vyhovuje, když je program takhle nabytý a zápasy jdou v rychlém sledu. Není to jednoduché, ale pokud chceme hrát evropské poháry, musíme se s tím vyrovnat.

Zvykáte si na pokyny trenéra a úkoly, které musíte na hřišti plnit?

Musím odvádět poctivé výkony, aby trenér věděl, že mi může důvěřovat. A postupně na to nabalovat další věci. Viktorka je jeden z největších klubů u nás a nároky jsou samozřejmě velké. Ale věřím, že si zvykám dobře a postupně se budu ještě zlepšovat.