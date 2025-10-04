ONLINE: Pardubice - Karviná 0:0, dočkají se domácí první ligové výhry?

Pardubicím, které mají v tabulce čtyři body, už v zápase s Karvinou nebude z lavičky šéfovat David Střihavka, kterého vedení v pondělí odvolalo. Tým přebral Jiří Krejčí, jenž ho vedl už ve středeční dohrávce s Baníkem (0:1).
Také Karviná možná bude brzy řešit pozici trenéra. I v této sezoně se jí totiž nadmíru daří, je šestá, a tak je pochopitelně zájem o Martina Hyského – spekuluje se, zda po něm nesáhne Plzeň.
J. Šerák - R. Saarma, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, D. Teah - G. Botos, F. Vecheta, V. Patrák
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, A. Labík - R. Štorman, J. Křišťan, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
M. Lexa, A. Tanko, Š. Míšek, F. Šancl, T. Solil, M. Surzyn, V. Sychra, J. Trédl, D. Smékal, L. Charatišvili
L. Ezeh, P. Kačor, J. Chytrý, O. Condé, V. Neuman, J. Fleišman, J. Fiala, O. Mrózek, V. Valošek