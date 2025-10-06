NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Chance Liga 2025/2026

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži, Jablonec totiž padl na půdě Olomouce 0:2. A poslední Pardubice se konečně dočkaly první výhry, Karvinou zdolaly 2:1. A co dalšího víkend nabídl?
Smolař Vlček

Vyloučený slávistický obránce Tomáš Vlček odchází do šaten v derby proti Spartě.

Už by se mohlo zdát, že si ve fotbale veškerou smůlu vybral.

Loni v létě si vážně poranil koleno, s nímž několik měsíců laboroval. Na jaře začal postupně sbírat minuty, ale v létě pro změnu dostal po kousnutí od klíštěte zánět mozkových blan a jeho kompletní návrat se zase oddálil.

Vzhledem k početným absencím v zadních řadách nicméně naskočil do akce, jak jen to šlo. Hrál od začátku na Interu (0:3) a poté i v neděli v derby. To mu ale hrubě nevyšlo.

V závěru prvního poločasu, kdy Slavia už odpočítávala poslední vteřiny před hvizdem, sice dobře odclonil Birmančeviče, ale pak nepochopitelně nakopl balon na penaltu, kde stál Rrahmani, který pohotově srovnal.

„Byla to školácká chyba, tohle se stávat nemůže. Fotbal je týmový sport, musíme se semknout a stát za sebou, ale je to škoda, protože kdybychom šli do poločasu za stavu 1:0, ten zápas mohl vypadat jinak,“ hodnotil po zápase střelec jediné slávistické branky Kušej.

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

Jenže pro Vlčka bylo po změně stran ještě hůř. V 66. minutě stáhl Birmančeviče těsně před vápnem a dostal červenou kartu.

„Tomáš je srdcař a paradoxně z mého pohledu hrál fantastický zápas. Ten gól byla jeho první chyba a pak se mu jednou dostal hráč za záda, někdy se to prostě takhle sejde,“ pravil nicméně smířlivě trenér Jindřich Trpišovský.

Oklepe se z toho Vlček?



Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  10:25

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Heroický výkon. Trpišovský po derby o Bořilovi, Vlčkovi i složitém skládání týmu

Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....

6. října 2025  8:30

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.

6. října 2025  6:50

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03,  aktualizováno  23:12

Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit na první místo v tabulce. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení. Vedení...

5. října 2025  18:14,  aktualizováno  22:55

Vydru jsem měl vyloučit, kál se sudí po své premiéře v derby. Trenéři ho ale chválili

Byla to situace, která klidně mohla celý zápas poslat úplně jiným směrem. Kdyby sudí Jan Všetečka ve fotbalovém derby (1:1) udělil žlutou, nebo červenou kartu sparťanovi Vydrovi za zákrok na slávistu...

5. října 2025  21:51

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

Od května 2023 je prvním slávistou, který skóroval ve fotbalovém derby na Letné. „Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct. Dát gól v derby a ještě k tomu na Letné má pro mě velký význam. Proto ho...

5. října 2025  21:40

Trakařem až na derby. Výprava nadšenců ze Smržovky zdárně dorazila na Letnou

Osm dnů a 145 kilometrů v nohách. Navíc s trakařem, na němž po celou dobu seděl slávista a nechal se vézt sparťanem. Kuriózní výprava skupiny nadšenců ze Smržovky, která měla připomenout šedesát let...

5. října 2025,  aktualizováno  21:08

