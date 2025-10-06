NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Smolař Vlček
Už by se mohlo zdát, že si ve fotbale veškerou smůlu vybral.
Loni v létě si vážně poranil koleno, s nímž několik měsíců laboroval. Na jaře začal postupně sbírat minuty, ale v létě pro změnu dostal po kousnutí od klíštěte zánět mozkových blan a jeho kompletní návrat se zase oddálil.
Vzhledem k početným absencím v zadních řadách nicméně naskočil do akce, jak jen to šlo. Hrál od začátku na Interu (0:3) a poté i v neděli v derby. To mu ale hrubě nevyšlo.
V závěru prvního poločasu, kdy Slavia už odpočítávala poslední vteřiny před hvizdem, sice dobře odclonil Birmančeviče, ale pak nepochopitelně nakopl balon na penaltu, kde stál Rrahmani, který pohotově srovnal.
Nekompromisní Albion Rrahmani vrací úder 👊🔥 pic.twitter.com/0BgDHHiWaJ— Chance Liga (@chanceliga) October 5, 2025
„Byla to školácká chyba, tohle se stávat nemůže. Fotbal je týmový sport, musíme se semknout a stát za sebou, ale je to škoda, protože kdybychom šli do poločasu za stavu 1:0, ten zápas mohl vypadat jinak,“ hodnotil po zápase střelec jediné slávistické branky Kušej.
Jenže pro Vlčka bylo po změně stran ještě hůř. V 66. minutě stáhl Birmančeviče těsně před vápnem a dostal červenou kartu.
„Tomáš je srdcař a paradoxně z mého pohledu hrál fantastický zápas. Ten gól byla jeho první chyba a pak se mu jednou dostal hráč za záda, někdy se to prostě takhle sejde,“ pravil nicméně smířlivě trenér Jindřich Trpišovský.
Oklepe se z toho Vlček?