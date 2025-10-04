ONLINE: Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, hosté čekají na ligovou výhru od půlky srpna

Slovácko se aktuálně potácí se šesti body na čtrnácté příčce a z posledních pěti utkání získalo jediný bod, navíc za remízu s posledními Pardubicemi.
Mladá Boleslav má nicméně pouze o dva body více. Její zápasy sice baví, výsledkově se jí příliš nedaří, a má dokonce nejhorší obranu v celé soutěži.
J. Floder - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, F. Matoušek - D. Pech, R. Macek, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner - M. Vojta
J. Borek - P. Blahút, F. Vaško, A. Stojčevski, G. Ndefe - V. Daníček, M. Šviderský, A. Marinelli, M. Trávník, D. Barát - Ž. Medved
S. John, J. Zíka, J. Kolařík, D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, D. Kozel, M. Ševčík, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma
J. Hamza, P. Juroška, M. Havlík, M. Kvasina, M. Koscelník, M. Petržela, D. Tetour, P. Reinberk, T. Fryšták, O. Ceesay