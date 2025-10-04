Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, hosté čekají na ligovou výhru od půlky srpna

Autor: ,
Sledujeme online   14:40aktualizováno  15:03
Od půlky srpna fotbalisté Slovácka v Chance Lize nezvítězili, změnit to zkusí v 11. kole na půdě Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Slovácko se aktuálně potácí se šesti body na čtrnácté příčce a z posledních pěti utkání získalo jediný bod, navíc za remízu s posledními Pardubicemi.

Mladá Boleslav má nicméně pouze o dva body více. Její zápasy sice baví, výsledkově se jí příliš nedaří, a má dokonce nejhorší obranu v celé soutěži.

Chance Liga 2025/2026
4. 10. 2025 15:00
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Floder - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, F. Matoušek - D. Pech, R. Macek, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner - M. Vojta
Sestavy:
J. Borek - P. Blahút, F. Vaško, A. Stojčevski, G. Ndefe - V. Daníček, M. Šviderský, A. Marinelli, M. Trávník, D. Barát - Ž. Medved
Náhradníci:
S. John, J. Zíka, J. Kolařík, D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, D. Kozel, M. Ševčík, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma
Náhradníci:
J. Hamza, P. Juroška, M. Havlík, M. Kvasina, M. Koscelník, M. Petržela, D. Tetour, P. Reinberk, T. Fryšták, O. Ceesay
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

Kompletní los

1.FC Slovácko - AC Sparta Praha

19. 10. • 15:30 • Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

ONLINE: Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, hosté čekají na ligovou výhru od půlky srpna

Sledujeme online

Od půlky srpna fotbalisté Slovácka v Chance Lize nezvítězili, změnit to zkusí v 11. kole na půdě Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  15:03

ONLINE: Dukla - Teplice 0:0, souboj týmů, které ve spodku tabulky dělí jeden bod

Sledujeme online

Jeden bod dělí v tabulce fotbalové Chance Ligy patnácté Teplice a třináctou Duklu. Oba týmy se utkají v 11. kole, jejich vzájemný zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  15:02

ONLINE: Pardubice - Karviná 0:0, dočkají se domácí první ligové výhry?

Sledujeme online

Patří jim poslední místo v tabulce a stále ještě nezvítězili. První výhru zkusí pardubičtí fotbalisté vybojovat v 11. kole Chance Ligy proti Karviné. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  15:01

ONLINE: Tottenham proti Leedsu vede, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Sledujeme online

Sobotní program 7. kola anglické fotbalové ligy startuje zápasem Tottenhamu proti nováčkovi z Leedsu. Od 16 hodin pak hraje Arsenal derby s West Hamem a Manchester United zase vyzve Sunderland....

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  14:57

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

V kvalifikaci jeho tým prohrál jediný zápas z pěti, pořád má reálnou šanci na přímý postup na mistrovství světa. Přesto taky tak nějak cítíte, že pozice hlavního kouče národního mužstva fotbalistů...

4. října 2025  7:52

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

vydáno 4. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.