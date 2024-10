Kozel po demolici Liberce: Tohle nikoho nenapadlo. Satisfakce? Silné slovo

„Výsledek hovoří za vše. V zápase nám vyšlo všechno tak, jak jsme si přáli, nebo jsme si to ani nepřáli, protože nikoho nenapadlo, že to takhle skončí,“ řekl Kozel poté, co s Jabloncem uštědřil svému bývalému týmu šokující debakl.

„Pomohla nám vlastní branka, která domácí trošku nahlodala. Ve druhém poločase přišly šance a utkání asi rozhodla krásná třetí gólová akce. V závěru bylo vidět, že domácí jsou frustrovaní, z toho pramenila červená karta pro Frýdka. Přidali jsme gól ze standardky a v devadesáté minutě ještě pátý hřebíček. Výsledek je nádherný, poděkoval jsem mužstvu, všichni to odpracovali výborně.“

Je to pro vás po letním odchodu z Liberce velká osobní satisfakce?

Jsem rád, na úspěchu v utkání mi záleželo, ale nejen kvůli sobě, ale kvůli celému týmu, navíc šlo o derby, které je sledované dvakrát tolik jako jiné zápasy. Satisfakce je asi silné slovo, ale jsem samozřejmě šťastný.

Motivoval jste tým na derby nějak speciálně?

V týdnu jsme hráli pohár v Domažlicích, měli jsme na přípravu na Liberec jeden dva dny a věděli jsme, že to nebude jednoduché. Ale někdy na takové zápasy ani motivaci nepotřebujete gradovat, protože pak dojde k přemotivovanosti. Spíš jsem se snažil mužstvo připravit, abychom byli mentálně silní a koncentrovaní.

Byl pro vás návrat do Liberce hodně emotivní? Byl jste s někým ze svého bývalého klubu v kontaktu?

Nebyl jsem v kontaktu s nikým, rivalita byla cítit z obou stran. Spíš jsem se snažil nepřenášet na mužstvo, že je to pro mě důležité utkání a že mi na něm záleží. Myslím, že mužstvo to samo cítilo, spíš jsem se proto snažil hráče uklidnit. To se podařilo a domácí to nezvládli.

Zdá se, že jste expert na derby severu, ještě nikdy jste ho neprohrál. Myslíte, že rozhodly zkušenosti? Liberec má přece jen hodně mladých hráčů.

Od začátku utkání rozhodnuté nebylo, první poločas byl vyrovnaný. Trošku nám nahrála štěstěna vlastním gólem, to nám pomohlo. Druhý poločas už byl vyloženě v naší režii, cítil jsem z mužstva, že jde za úspěchem. Zkušenosti určitě svoji roli sehrály. Když jsem ještě trénoval Liberec, na jaře tady derby skončilo 3:3. Za Jablonec z toho týmu dneska hrálo sedm hráčů, zatímco za Liberec jen dva.

Před zápasem jste řešil problémy s kapitánem Tekijaškim. O co přesně šlo?

Já si myslím, že to byl jeden z důležitých momentů tohoto zápasu. Ještě dopoledne před zápasem jsme pilovali standardky a on se při jednom náběhu srazil s Puškáčem a měl hrozně naražené koleno. V poledne si to ledoval, ale patnáct minut před utkáním přišel, že to nepůjde. Strašně si vážím toho, že jako kapitán neopustil loď, deset minut to zkoušel rozcvičit a nakonec nastoupil. Adrenalin zápasu mu pomohl bolest potlačit a jsem rád, že to odehrál, je pro nás strašně důležitý.

Je to pro vás nejsladší výhra v kariéře?

Porazili jsme Slavii i Spartu, vždycky to ale bylo ubojované vítězství se silným soupeřem. Z hlediska kvality hry nebo převahy bylo tohle určitě jedno z nejhezčích vítězství, navíc mi kluci v kabině připomněli, že je to mé sté vítězství v lize, takže toho si cením.