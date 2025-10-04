ONLINE: Liberec - Bohemians, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky

Oba týmy v tabulce dělí jediný bod. Liberec se před svého soupeře vyšvihnul po výhře 3:2 v Hradci Králové, kde v závěru rozhodl Mikula.
Naopak Bohemians před týdnem uhráli pouze remízu 2:2 doma s Olomoucí. Odehráli však o jeden zápas méně než Liberec i většina ligy – jejich utkání s Boleslaví totiž bylo kvůli viróze ve vršovickém týmu odloženo.
T. Koubek - J. Mikula, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - L. Masopust, M. Hlavatý, A. Soliu, E. Mahmič, F. Špatenka - L. Mašek
V. Stránský, D. Plechatý, L. Pešl, J. Koželuh, M. Icha, D. Rus, I. Krajčírik, P. Juliš, R. Krollis, T. Diakité
V. Smrž, J. Kovařík, E. Ramírez, M. Hybš, J. Šiman, O. Kukučka, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, V. Zeman, O. Mikuda