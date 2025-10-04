Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Bohemians, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky

Autor: ,
Sledujeme online   17:30
Souboj sedmého týmu tabulky s devátým nabízí závěr sobotního programu 11. kola fotbalové Chance Ligy. Liberec hraje doma s pražskými Bohemians, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Útočník Júsuf Hilál z Bohemians hlavičkuje v utkání proti Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Oba týmy v tabulce dělí jediný bod. Liberec se před svého soupeře vyšvihnul po výhře 3:2 v Hradci Králové, kde v závěru rozhodl Mikula.

Naopak Bohemians před týdnem uhráli pouze remízu 2:2 doma s Olomoucí. Odehráli však o jeden zápas méně než Liberec i většina ligy – jejich utkání s Boleslaví totiž bylo kvůli viróze ve vršovickém týmu odloženo.

Chance Liga 2025/2026
4. 10. 2025 18:00
Liberec : Bohemians 0 : 0
()
Sestavy:
T. Koubek - J. Mikula, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - L. Masopust, M. Hlavatý, A. Soliu, E. Mahmič, F. Špatenka - L. Mašek
Sestavy:
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, A. Čermák, V. Drchal, M. Ristovski, N. Okeke - A. Júsuf
Náhradníci:
V. Stránský, D. Plechatý, L. Pešl, J. Koželuh, M. Icha, D. Rus, I. Krajčírik, P. Juliš, R. Krollis, T. Diakité
Náhradníci:
V. Smrž, J. Kovařík, E. Ramírez, M. Hybš, J. Šiman, O. Kukučka, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, V. Zeman, O. Mikuda
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
7. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

ONLINE: United i Arsenal vedou. Chystá se šlágr Chelsea-Liverpool, Tottenham slaví

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad nováčkem z Leedsu 2:1, pod obě trefy se podepsal Kudus. Sobotní program pokračuje od 16 hodin, kdy hraje Arsenal derby s West Hamem a...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  17:27

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Aktualizujeme

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  16:58

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

V kvalifikaci jeho tým prohrál jediný zápas z pěti, pořád má reálnou šanci na přímý postup na mistrovství světa. Přesto taky tak nějak cítíte, že pozice hlavního kouče národního mužstva fotbalistů...

4. října 2025  7:52

