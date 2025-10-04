ONLINE: Dukla - Teplice, souboj týmů, které ve spodku tabulky dělí jeden bod

Dukla do nového ročníku nevstoupila špatně, od srpnové výhry nad Plzní se jí ale přestalo dařit. Pět zápasů nezvítězila a uhrála jen dva body. Naposledy nestačila na Slavii (0:2).
To Teplice naopak po nelichotivé sérii pěti porážek začaly konečně sbírat body – z posledních tří utkání uhrály tři remízy a obraly i Baník či Olomouc. Jak si povedou proti Dukle?
A. Jágrik - D. Kozma, E. Hunal, Š. Šebrle - S. Isife, J. Peterka, Z. Šehovič, T. Jedlička - M. Čermák, B. Diallo, J. Kadák
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, M. Bílek, D. Mareček, J. Auta - D. Trubač, M. Kozák, P. Svatek
M. Ambler, D. Velasquez, P. Gaszczyk, M. Žitný, J. Fokam, J. Svozil, D. Hašek, M. Černák, M. Kroupa, R. Matrevičs, S. Tijani
B. Nyarko, D. Danihel, K. Lichtenberg, J. Cykalo, M. Náprstek, J. Jakubko, L. Mareček, L. Krejčí, R. Jukl, J. Emmer, J. Fortelný