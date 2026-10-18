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Chance Liga 2026/2027

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

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  18:32
Do druhé půle nenastoupil kvůli hrozbě vyloučení, sparťanský bek Ki-Jana Hoever ale klidně nemusel dohrát už poločas první. Už se žlutou kartou totiž tvrdě došlápl na kotník ostravského Filipa Kubaly, sudí Dalibor Černý ale neodpískal ani faul. „Což mě překvapilo,“ kroutil domácí fotbalista hlavou v televizním rozhovoru.

Chance Liga 2026/27

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Zápas 11. kola nakonec skončil bezbrankovou remízou a ač byl Baník většinu zápasu aktivnější, byla to Sparta, kdo mohl v závěru rozhodnout.

Nejspíš by ale měla ještě větší problémy, kdyby dohrávala o deseti.

A co přesně se tedy ve 40. minutě stalo?

Hoever si na polovině hřiště dal špatný dotek a ve snaze balon dostihnout přišlápl dobíhajícího Kubalu. Sudí Dalibor Černý však neodpískal ani faul, což Baníkovce rozzlobilo – Hoever totiž už hrál pod hrozbou vyloučení, když krátce předtím stáhl unikajícího Škrkoně.

„Hoever si dal balon na dlouhou nohu, Kubala mu míč vykopne a Hoever mu došlápne na nárt a podle mě se měla udělit druhá žlutá karta,“ popsal ve studiu Oneplay Sport Antonín Rosa. „Ještě upozorním, že čtvrtý rozhodčí to má před očima, ale nepískal se ani faul.“

Měl být podle vás Hoever vyloučen?

Kubala tak po ošetření musel minutu zůstat mimo hru, zatímco Baník navázal hru vhazováním.

„Myslel jsem, že normálně zůstávám na hřišti a je to alespoň žlutá karta, protože jsem měl sedm kolíků nad kotníkem. A pak místo toho čekám...zvláštní rozhodnutí. Vysvětlili mi, že to nebyl ani faul. Já to ještě neviděl, takže nevím, ale byl jsem překvapený,“ přidal Kubala.

VAR od nové sezony i v české lize sice může zasáhnout také u druhých žlutých karet, to by ji však musel sudí na hřišti udělit chybně. Pokud ji podobně jako v Ostravě vůbec neudělí, VAR do situace vstoupit nemůže.

Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.
Abdullahi Bewene z Baníku se žene za míčem přes ležícího sparťana Martina Suchomela.
Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.
Sparťan Roman Macek a ostravský Filip Kubala bojují o balon.
15 fotografií

„A na přímou červenou to podle mě není. Ale vidíme, že měl horší dotek a bylo to tvrdé došlápnutí, takže souhlasím, že tohle je zákrok na žlutou, tedy druhou,“ doplnil Rosův kolega Jakub Podaný.

„Já to nedokážu posoudit. Byl to férově vedený zápasy a já vím, že tyhle velké týmy těch akademických procent dostávají vždycky a s tím jsem oukej,“ překvapil pak po utkání domácí kouč Roman Skuhravý.

Sparta měla v první půli štěstí už v úvodu, když branku Bouly sudí neuznali kvůli sedmicentimetrovému ofsajdu Škrkoně, jenž sice balon netečoval, ale stál přímo před Surovčíkem a viditelně se míč pokusil patou zasáhnout. Na druhou stranu – ostravský Noghu zase po změně stran taktéž se žlutou kartou zajel do Mercada a rovněž nebyl potrestán.

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

„Nejdřív gól z ofsajdu, pak to Mercado zachránil na čáře, takže můžeme být za ten bod vlastně rádi, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát,“ hodnotil po utkání krajní bek Martin Suchomel.

Se spoluhráči se přitom mohli přiblížit vedoucí Slavii na šest bodů a zároveň se posunout před druhý Liberec, který prohrál v Olomouci.

„Spíš nás mrzí ta naše ztráta, ale ten výsledek jsme viděli. Slavia klopýtne a my ji nedotáhneme,“ kroutil hlavou Suchomel.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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