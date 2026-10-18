Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Zápas 11. kola nakonec skončil bezbrankovou remízou a ač byl Baník většinu zápasu aktivnější, byla to Sparta, kdo mohl v závěru rozhodnout.
Nejspíš by ale měla ještě větší problémy, kdyby dohrávala o deseti.
A co přesně se tedy ve 40. minutě stalo?
Ki-Jana Hoever během prvního poločasu už s jednou žlutou kartou bolestivě přišlápl Filipa Kubalu. Tady měl jít nizozemský obránce do kabin, že? 🤔🟥 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/RUJGdoupZ3— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) October 18, 2026
Hoever si na polovině hřiště dal špatný dotek a ve snaze balon dostihnout přišlápl dobíhajícího Kubalu. Sudí Dalibor Černý však neodpískal ani faul, což Baníkovce rozzlobilo – Hoever totiž už hrál pod hrozbou vyloučení, když krátce předtím stáhl unikajícího Škrkoně.
„Hoever si dal balon na dlouhou nohu, Kubala mu míč vykopne a Hoever mu došlápne na nárt a podle mě se měla udělit druhá žlutá karta,“ popsal ve studiu Oneplay Sport Antonín Rosa. „Ještě upozorním, že čtvrtý rozhodčí to má před očima, ale nepískal se ani faul.“
Kubala tak po ošetření musel minutu zůstat mimo hru, zatímco Baník navázal hru vhazováním.
„Myslel jsem, že normálně zůstávám na hřišti a je to alespoň žlutá karta, protože jsem měl sedm kolíků nad kotníkem. A pak místo toho čekám...zvláštní rozhodnutí. Vysvětlili mi, že to nebyl ani faul. Já to ještě neviděl, takže nevím, ale byl jsem překvapený,“ přidal Kubala.
VAR od nové sezony i v české lize sice může zasáhnout také u druhých žlutých karet, to by ji však musel sudí na hřišti udělit chybně. Pokud ji podobně jako v Ostravě vůbec neudělí, VAR do situace vstoupit nemůže.
„A na přímou červenou to podle mě není. Ale vidíme, že měl horší dotek a bylo to tvrdé došlápnutí, takže souhlasím, že tohle je zákrok na žlutou, tedy druhou,“ doplnil Rosův kolega Jakub Podaný.
„Já to nedokážu posoudit. Byl to férově vedený zápasy a já vím, že tyhle velké týmy těch akademických procent dostávají vždycky a s tím jsem oukej,“ překvapil pak po utkání domácí kouč Roman Skuhravý.
Sparta měla v první půli štěstí už v úvodu, když branku Bouly sudí neuznali kvůli sedmicentimetrovému ofsajdu Škrkoně, jenž sice balon netečoval, ale stál přímo před Surovčíkem a viditelně se míč pokusil patou zasáhnout. Na druhou stranu – ostravský Noghu zase po změně stran taktéž se žlutou kartou zajel do Mercada a rovněž nebyl potrestán.
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Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól
„Nejdřív gól z ofsajdu, pak to Mercado zachránil na čáře, takže můžeme být za ten bod vlastně rádi, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát,“ hodnotil po utkání krajní bek Martin Suchomel.
Se spoluhráči se přitom mohli přiblížit vedoucí Slavii na šest bodů a zároveň se posunout před druhý Liberec, který prohrál v Olomouci.
„Spíš nás mrzí ta naše ztráta, ale ten výsledek jsme viděli. Slavia klopýtne a my ji nedotáhneme,“ kroutil hlavou Suchomel.