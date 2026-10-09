Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod

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Radina totiž nakonec po dlouhé komunikace s videoasistentem Pavlem Ochotnickým svůj původní verdikt upravil.
Za čtvrtým sudím vzápětí s tabletem přiběhl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který mu celou situaci ukazoval.
„Věděl jsem, že to nezměním, ale chtěl jsem prodat, že z našeho pohledu byli oba hráči ve vápně. Rozhodčí to odpíská na hřišti, z mého pohledu to bylo vevnitř, ale třeba byl jiný záběr, který my nevidíme,“ pravil pak smířlivě v rozhovoru pro Oneplay Sport.
A jak se celá situace v 71. minutě odehrála?
Nowak vybídl Provoda, který si před vápnem převzal balon, načež spadl po kontaktu s Nombilem.
„Já si převzal balon a přišel kontakt, který mě rozhodil a pak už jsem nedokázal balon uhrát. Rozhodčí to viděl jako penaltu, VAR ne a od toho asi je, aby to byl schopný vytáhnout. Přišlo mi, že to bylo vevnitř, ale na hřišti je to všechno strašně rychlé,“ hodnotil slávistický záložník.
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„Viděli jsme hned, že to je na hraně, ale překvapilo nás, že do toho video vstoupí,“ navázal Trpišovský.
Z opakovaných záběrů totiž byl zjevný Nombilův kontakt stehnem do Provodovy nohy, z hlediska místa kontaktu to však byla hodně těsná situace.
„Balon je sice ve vápně, ale my hledáme ten kontakt nohou a to si myslím, že nebylo uvnitř. Takže za mě je to v pohodě vytažené,“ komentoval ve studiu expert Zdeněk Folprecht.
„Těžko říct, jestli je to průkazný záběr, abychom to odhalili. Každopádně jde o centimetry a můžeš se rozhodnout tak jako tak. Ale nevím, jestli je záběr dost jednoznačný, abychom to tady stoprocentně určili,“ oponoval mu bývalý slávistický záložník David Kalivoda.
Slavia každopádně místo penalty kopala přímý kop, z nějž Nowak trefil jen zeď.
Druhý gól nakonec mistr v zápase nepřidal, i tak ale oslavil výhru.