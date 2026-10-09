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Chance Liga 2026/2027

Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod

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  21:12
Sudí Marek Radina byl při odpískání pokutového kopu poměrně rezolutní, opakované záběry ale ukázaly, že celá situace byla dost těsná. Lukáš Provod upadl na hranici vápna po souboji s Cletusem Nombilem, fotbalová Slavia nicméně v utkání se Zlínem (1:0) nakonec místo penalty kopala jen přímý kop. „Já myslím, že to bylo vevnitř, ale nedokážu to posoudit ze hřiště,“ krčil rameny záložník Lukáš Provod.

Chance Liga 2026/27

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Radina totiž nakonec po dlouhé komunikace s videoasistentem Pavlem Ochotnickým svůj původní verdikt upravil.

Za čtvrtým sudím vzápětí s tabletem přiběhl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který mu celou situaci ukazoval.

„Věděl jsem, že to nezměním, ale chtěl jsem prodat, že z našeho pohledu byli oba hráči ve vápně. Rozhodčí to odpíská na hřišti, z mého pohledu to bylo vevnitř, ale třeba byl jiný záběr, který my nevidíme,“ pravil pak smířlivě v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

A jak se celá situace v 71. minutě odehrála?

Nowak vybídl Provoda, který si před vápnem převzal balon, načež spadl po kontaktu s Nombilem.

„Já si převzal balon a přišel kontakt, který mě rozhodil a pak už jsem nedokázal balon uhrát. Rozhodčí to viděl jako penaltu, VAR ne a od toho asi je, aby to byl schopný vytáhnout. Přišlo mi, že to bylo vevnitř, ale na hřišti je to všechno strašně rychlé,“ hodnotil slávistický záložník.

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

„Viděli jsme hned, že to je na hraně, ale překvapilo nás, že do toho video vstoupí,“ navázal Trpišovský.

Z opakovaných záběrů totiž byl zjevný Nombilův kontakt stehnem do Provodovy nohy, z hlediska místa kontaktu to však byla hodně těsná situace.

„Balon je sice ve vápně, ale my hledáme ten kontakt nohou a to si myslím, že nebylo uvnitř. Takže za mě je to v pohodě vytažené,“ komentoval ve studiu expert Zdeněk Folprecht.

Fotbalisté Slavie slaví vedoucí trefu na hřišti Zlína.

„Těžko říct, jestli je to průkazný záběr, abychom to odhalili. Každopádně jde o centimetry a můžeš se rozhodnout tak jako tak. Ale nevím, jestli je záběr dost jednoznačný, abychom to tady stoprocentně určili,“ oponoval mu bývalý slávistický záložník David Kalivoda.

Slavia každopádně místo penalty kopala přímý kop, z nějž Nowak trefil jen zeď.

Druhý gól nakonec mistr v zápase nepřidal, i tak ale oslavil výhru.

Slávista Provod se snaží vymanit se z držení zlínského Černína.
Zlínský Štefan se snaží uhrát míč proti slávistické přesile.
Fotbalisté Slavie slaví vedoucí trefu na hřišti Zlína.
Emmanuel Ayaosi slaví gól Zlínu.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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