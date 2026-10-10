Trpišovský chválil obranu, chyběl mu ale pojišťovací gól. Zlín? má šanci na záchranu

Slavia tak minimálně do neděle zvýšila náskok v čele ligy na šest bodů a naladila se na úterní zápas Ligy mistrů v Baku.
Co chybělo, abyste vyhráli vyšším rozdílem?
Měli jsme dobré nastavení hlavně v první půlce, ale měli jsme si vytvořit více nebezpečných situací. Musím pochválit vysokou kvalitu trávníku, díky němuž jsme to mohli dobře obehrávat. Ve druhé půlce jsme měli dobrou pasáž patnácti minut, jenže jsme netrefovali bránu. V závěru nám pak po vystřídání Ayaosiho, který měl problémy s kotníkem, chyběl vyloženě brejkový hráč.
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Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi
Obrana ale zaslouží chválu, ne?
Je pozitivní, že jsme byli pevní vzadu, i když Šmiga šel na hrotu zlínského útoku v posledních zápasech nahoru a hodně nám to znepříjemnil. Museli jsme si dát na něj pozor, chtěl se ukázat, až na jeden moment to kluci zvládli skvěle. V defenzivě jsme byli klidní.
Co řeknete ke stoperům, kteří podali jistý výkon?
Dobře se rozhodovali, vyhrávali první souboje. Kromě Šmigy nám to hodně znepříjemňoval také Pišoja, který je sice nenápadný, ale rychlý a pracovitý. S Hoftou (trenér Zlína Pavel Hoftych) má Zlín šanci na záchranu, kterou jim přeji. Umí dát dohromady defenzivu a pokud najdou někoho, kdo dá Šmigovi nahrávku za obranu do gólovek, určitě se zvednou. Jinak...
Ano?
Brankář Markovič dobře komunikoval s obránci. Hodně jim to ulehčil Moses, který odebírá míče. To byl základ v uvozovkách poklidného vítězství.
Jak jste viděl odvolanou penaltu po faulu Nombila na Provoda na hranici vápna?
Jak to VARu trvalou dlouho, viděl jsem to na tabletu a myslel jsem si, že bude platit rozhodnutí na hřišti. Možná měli na záznamu jiný úhel, ale já jsme viděl dotek a všechny čtyři nohy ve vápnu. Ulevil jsem si pak na čtvrtého rozhodčího, který mi řekl, že je to na VARu. Naštěstí to o ničem nerozhodovalo.
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Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod
Na lavičce jste měli jen osm hráčů do pole. Jak vás to limitovalo při střídání?
Trápí nás to. Zlín má vysoké kluky, kdybychom střídali třeba Chorase nebo Provoda, šli bychom výškou dolů a to jsme nechtěli. Brzy se to zlepší. Šturm dostal po 90 minutách ve Skotsku volno, přednost měl zápas Ligy mistrů v Baku, aby se po čtyřech utkáních dal dohromady. Nechtěli jsme ho přetížit. Brzy by se mohli přidat Kubiak a Jurásek.
Jaký je stav Chaloupka, který se vrátil ze srazu zraněný?
Má trhlinu v zadním stehenním svalu. Naštěstí není hybný, ale protože je to opakovaně, budeme jeho nasazení hodně zvažovat. Stoperů teď máme k dispozici hodně. Chybět bude minimálně čtyři týdny. Jeho návrat vychází po druhé reprezentační pauze.
A Kačor, který se zranil v zápase jedenadvacítky?
Měl vykloubené rameno. Původně jsme počítali, že by hrál ve Zlíně od začátku ve středové dvojici s Mosesem stejně jako v Teplicích. Víme, kolik toho měl Sadílek v reprezentaci za sebou.
Jaké s ním teda máte plány?
Chtěli jsme ho zapojovat postupně. Může hrát pozici falešného křídla v rozestavení 3-4-3, dobře hraje na desítce i jako klasický střeďák. Má jednoznačně nejlepší přihrávku skrz linie. Je mu devatenáct, ale má všechny předpoklady pro velký fotbal: přihrávku, střelu, není líný na krok. Fotbalovou chytrostí připomíná kluky, kteří hrávali na plácku za barákem fotbal proti starším bez rozhodčích, což už se dnes moc nevidí. Je to cílevědomý kluk s velkou budoucností.