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Chance Liga 2026/2027

Trpišovský chválil obranu, chyběl mu ale pojišťovací gól. Zlín? má šanci na záchranu

Petr Fojtík
  10:01
Ze hřiště posledního Zlína si odvezli tři body, pro které si přijeli. K úplné spokojenosti však trenérovi fotbalové Slavie Jindřichovi Trpiškovskému chybělo v prvním zápase po reprezentační přestávce více branek. „Mít větší kvalitu v ofenzívě, mohli jsme utkání dohrát klidněji. Za stavu 1:0 se může stát cokoliv,“ glosoval Trpišovský skromný výsledek.

Chance Liga 2026/27

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Slavia tak minimálně do neděle zvýšila náskok v čele ligy na šest bodů a naladila se na úterní zápas Ligy mistrů v Baku.

Co chybělo, abyste vyhráli vyšším rozdílem?
Měli jsme dobré nastavení hlavně v první půlce, ale měli jsme si vytvořit více nebezpečných situací. Musím pochválit vysokou kvalitu trávníku, díky němuž jsme to mohli dobře obehrávat. Ve druhé půlce jsme měli dobrou pasáž patnácti minut, jenže jsme netrefovali bránu. V závěru nám pak po vystřídání Ayaosiho, který měl problémy s kotníkem, chyběl vyloženě brejkový hráč.

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

Obrana ale zaslouží chválu, ne?
Je pozitivní, že jsme byli pevní vzadu, i když Šmiga šel na hrotu zlínského útoku v posledních zápasech nahoru a hodně nám to znepříjemnil. Museli jsme si dát na něj pozor, chtěl se ukázat, až na jeden moment to kluci zvládli skvěle. V defenzivě jsme byli klidní.

Co řeknete ke stoperům, kteří podali jistý výkon?
Dobře se rozhodovali, vyhrávali první souboje. Kromě Šmigy nám to hodně znepříjemňoval také Pišoja, který je sice nenápadný, ale rychlý a pracovitý. S Hoftou (trenér Zlína Pavel Hoftych) má Zlín šanci na záchranu, kterou jim přeji. Umí dát dohromady defenzivu a pokud najdou někoho, kdo dá Šmigovi nahrávku za obranu do gólovek, určitě se zvednou. Jinak...

Chance Liga 2026/27

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Ano?
Brankář Markovič dobře komunikoval s obránci. Hodně jim to ulehčil Moses, který odebírá míče. To byl základ v uvozovkách poklidného vítězství.

Jak jste viděl odvolanou penaltu po faulu Nombila na Provoda na hranici vápna?
Jak to VARu trvalou dlouho, viděl jsem to na tabletu a myslel jsem si, že bude platit rozhodnutí na hřišti. Možná měli na záznamu jiný úhel, ale já jsme viděl dotek a všechny čtyři nohy ve vápnu. Ulevil jsem si pak na čtvrtého rozhodčího, který mi řekl, že je to na VARu. Naštěstí to o ničem nerozhodovalo.

Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod

Na lavičce jste měli jen osm hráčů do pole. Jak vás to limitovalo při střídání?
Trápí nás to. Zlín má vysoké kluky, kdybychom střídali třeba Chorase nebo Provoda, šli bychom výškou dolů a to jsme nechtěli. Brzy se to zlepší. Šturm dostal po 90 minutách ve Skotsku volno, přednost měl zápas Ligy mistrů v Baku, aby se po čtyřech utkáních dal dohromady. Nechtěli jsme ho přetížit. Brzy by se mohli přidat Kubiak a Jurásek.

Jaký je stav Chaloupka, který se vrátil ze srazu zraněný?
Má trhlinu v zadním stehenním svalu. Naštěstí není hybný, ale protože je to opakovaně, budeme jeho nasazení hodně zvažovat. Stoperů teď máme k dispozici hodně. Chybět bude minimálně čtyři týdny. Jeho návrat vychází po druhé reprezentační pauze.

Cletus Nombil ze Zlína (vlevo) sráží k zemi slávistu Isifeho.

A Kačor, který se zranil v zápase jedenadvacítky?
Měl vykloubené rameno. Původně jsme počítali, že by hrál ve Zlíně od začátku ve středové dvojici s Mosesem stejně jako v Teplicích. Víme, kolik toho měl Sadílek v reprezentaci za sebou.

Jaké s ním teda máte plány?
Chtěli jsme ho zapojovat postupně. Může hrát pozici falešného křídla v rozestavení 3-4-3, dobře hraje na desítce i jako klasický střeďák. Má jednoznačně nejlepší přihrávku skrz linie. Je mu devatenáct, ale má všechny předpoklady pro velký fotbal: přihrávku, střelu, není líný na krok. Fotbalovou chytrostí připomíná kluky, kteří hrávali na plácku za barákem fotbal proti starším bez rozhodčích, což už se dnes moc nevidí. Je to cílevědomý kluk s velkou budoucností.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.
Zlínský Štefan se snaží uhrát míč proti slávistické přesile.
Slávista Provod se snaží vymanit se z držení zlínského Černína.
Fotbalisté Slavie slaví vedoucí trefu na hřišti Zlína.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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