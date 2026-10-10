ONLINE: Zbrojovka - Jablonec 0:0, hosté chtějí svého soupeře přeskočit v tabulce

Zbrojovka zatím prožívá skvělý návrat do první ligy, byť z posledních tří utkání dvakrát prohrála. Pořád se však drží v nejlepší šestce.
Přeskočit ji chce Jablonec, který ale z posledních šesti ligových utkání vyhrál jediné a naposledy překvapivě pouze remizoval 1:1 s posledním Zlínem.
A. Hrdina - J. Klíma, J. Pokorný, Kaká - L. Penxa, P. Čavoš, J. Zmrhal, A. Dante - A. Vaníček, D. Vašulín, A. Soliu
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, N. Tekijaški - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - D. Hollý, L. Jawo, G. Kuol
M. Rymarenko, O. Prodělal, L. Ezeh, B. Kanakimana, Š. Langer, E. Hunal, T. Vachoušek, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, F. Vedral
H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka, N. Okeke, J. Chramosta, F. Vecheta, A. Růsek, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar