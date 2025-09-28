ONLINE: Plzeň - Zlín 0:0, za domácí chytá Wiegele, hrají i Višinský či Havel

Plzni vstup do nového ročníku úplně nevyšel, pak se ale výsledkově probrala a postupně stoupala ligovou tabulkou nahoru. Před týdnem nicméně nezvládla šlágr na Spartě a prohrála 1:2.
V týdnu odehrála první zápas hlavní fáze Evropské ligy, na hřišti Ferencvárose ale v závěru přišla o vítězství (1:1).
Proti Zlínu nasadil trenér MIroslav Koubek následující sestavu: Wiegele – Dweh, Paluska, Jemelka – Doski, Červ, Souaré, Havel – Višinský, Durosinmi, Adu.
Zlínu první kola po návratu do ligy vyšla skvěle, v uplynulých týdnech však začal ztrácet a z posledních tří zápasů získal pouze jeden bod za remízu s Duklou (1:1).
S. Markovič, M. Tvrdoň, M. Valenta, L. Hejda, M. Jedlička, T. Ladra, A. Memič, C. Kabongo, K. Spáčil, A. Zeljkovič, J. Bello
S. Belaník, A. Lopes, S. Petruta, L. Bránecký, T. Ulbrich, M. Koubek, T. Poznar, L. Bartošák, A. Křapka, D. Machalík, Z. Načkebija