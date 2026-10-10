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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 1:0, domácí v úvodu otevírají skóre, trefuje se Kabongo

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Sledujeme online   14:30aktualizováno  15:10

Plzeňský Amar Memič reaguje po nevyužité šanci v zápase se Slavií. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Poslední tři soutěžní zápasy prohráli. Plzeňští fotbalisté si chtějí po reprezentační přestávce vylepšit bilanci. Jejich soupeřem je Mladá Boleslav, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeň je aktuálně desátá, ale před reprezentační přestávkou sahala po remíze na Slavii, nakonec ale prohrála po gólu Tomáše Chorého z opakované penalty v samotném závěru.

To Mladá Boleslav je aktuálně třetí, a navíc má o zápas méně – dohrávka s Bohemians ji čeká v týdnu.

Jak si předtím povede proti Plzni?

Chance Liga 2026/2027
10. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Plzeň : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
3. C. Kabongo
Góly:
Sestavy:
D. Ťapaj - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, T. Pališčák - S. Pirgič, P. Hrošovský, A. Memič, J. Panoš, A. Sojka - C. Kabongo
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
C. Souaré, V. Baier, P. Adu, D. Vavro, L. Červ, T. Ladra, K. Spáčil, D. Višinský, S. Lawal, B. Faal
Náhradníci:
M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, V. Vorel, D. Donát, S. Grygar
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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