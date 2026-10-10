ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 1:0, domácí v úvodu otevírají skóre, trefuje se Kabongo

Plzeň je aktuálně desátá, ale před reprezentační přestávkou sahala po remíze na Slavii, nakonec ale prohrála po gólu Tomáše Chorého z opakované penalty v samotném závěru.
To Mladá Boleslav je aktuálně třetí, a navíc má o zápas méně – dohrávka s Bohemians ji čeká v týdnu.
Jak si předtím povede proti Plzni?
3. C. Kabongo
D. Ťapaj - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, T. Pališčák - S. Pirgič, P. Hrošovský, A. Memič, J. Panoš, A. Sojka - C. Kabongo
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
C. Souaré, V. Baier, P. Adu, D. Vavro, L. Červ, T. Ladra, K. Spáčil, D. Višinský, S. Lawal, B. Faal
M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, V. Vorel, D. Donát, S. Grygar